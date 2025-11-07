Οι αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο για τη λιποθυμία στελέχους της Novo Nordisk - Δείτε βίντεο



Η συμφωνία για μείωση τιμών φαρμάκων

Λίγη ώρα αργότερα, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «ένας εκπρόσωπος εταιρείας που συμμετείχε στην παρουσίαση υπέστη ξαφνική αδιαθεσία και λαμβάνει ιατρική φροντίδα».Ωστόσο, η Novo Nordisk δήλωσε πως τα μόνα στελέχη της που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση ήταν ο διευθύνων σύμβουλοςκαι ο επικεφαλής δραστηριοτήτων των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότιΗ ασάφεια αυτή προκάλεσε ερωτήματα για την ταυτότητα του ατόμου που λιποθύμησε, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του.Πηγές προσκείμενες στο προεδρικό επιτελείο ανέφεραν ανεπίσημα ότι ο άνδρας «συνήλθε λίγα λεπτά μετά την αδιαθεσία» και «δεν υπήρξε λόγος ανησυχίας για την υγεία του». Ωστόσο, οι λεπτομέρειες για την αιτία της λιποθυμίας - όπως αν επρόκειτο για υπογλυκαιμία, εξάντληση ή άλλο ιατρικό ζήτημα - παραμένουν άγνωστες.Η συνέντευξη Τύπου συνεχίστηκε τελικά με την παρουσίαση της νέας πολιτικής για τη μείωση των τιμών φαρμάκων. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρισκόταν η συμφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης με τις φαρμακευτικές εταιρείες Eli Lilly και Novo Nordisk για σημαντικές μειώσεις στις τιμές τωνΣύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι τιμές των ενέσιμων θεραπειών GLP-1, όπως το Ozempic και το Wegovy, θα μειωθούν κατά 60% έως 74%, με τις μηνιαίες δαπάνες να πέφτουν από 1.000 δολάρια σε περίπου 149 έως 350 δολάρια, ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης. Για τους δικαιούχους του Medicare, το ανώτατο όριο θα είναι τα 50 δολάρια μηνιαίως.Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Most-Favored-Nation Pricing» του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία στοχεύει να εξισώσει τις τιμές φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις χαμηλότερες τιμές που ισχύουν στις ανεπτυγμένες χώρες. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος, «οι Αμερικανοί δεν θα πληρώνουν ποτέ ξανά περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα για το ίδιο φάρμακο».Παρά τις εξαγγελίες, η εφαρμογή του μοντέλου αυτού προκαλεί αντιδράσεις στη φαρμακευτική βιομηχανία, καθώς οι εταιρείες ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια φάρμακα θα ενταχθούν στο νέο σύστημα και πώς θα υπολογίζονται οι συγκριτικές τιμές. Εν τω μεταξύ, κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών εκφράζουν ανησυχία ότι η νέα αμερικανική πολιτική ενδέχεται να επηρεάσει τη δική τους τιμολογιακή ισορροπία, δημιουργώντας πιέσεις για αυξήσεις στις τιμές φαρμάκων εντός της Ευρώπης.Το επεισόδιο στο Οβάλ Γραφείο επισκίασε προσωρινά τη συμφωνία, που ωστόσο θεωρείται σημαντικό βήμα της διοίκησης Τραμπ στην προσπάθεια περιορισμού του κόστους υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.