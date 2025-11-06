Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων θα πάρει δασκάλα στις ΗΠΑ που την πυροβόλησε 6χρονος μαθητής της
Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων θα πάρει δασκάλα στις ΗΠΑ που την πυροβόλησε 6χρονος μαθητής της
Μία σφαίρα διαπέρασε το χέρι της Άμπιγκειλ Ζουέρνερ και έφτασε στο στήθος της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί πολλές επεμβάσεις - Θα ακολουθήσει ποινική δίκη κατά της υποδιευθύντριας του σχολείου
Πρώην δασκάλα από τη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία πυροβόλησε ένας 6χρονος μαθητής πριν από δύο χρόνια, θα λάβει αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαριών αποφάσισε σώμα ενόρκων.
Η Άμπιγκειλ Ζουέρνερ τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις μετά το περιστατικό τον Ιανουάριο του 2023.
Τον παιδί είχε πυροβολήσει μία φορά τη δασκάλα του την ώρα του μαθήματος στο Νιούπορτ Νιους. Η σφαίρα διαπέρασε το χέρι της και έφτασε στο στήθος της.
«Το βλέμμα στο πρόσωπο του μαθητή είναι η έντονη ανάμνηση που έχω», κατέθεσε η Ζουέρνερ, όπως αναφέρει το BBC.
Είχε καταθέσει αγωγή ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της πρώην υποδιευθύντριας του σχολείου, της Έμπονι Πάρκερ, ισχυριζόμενη ότι δεν έδρασε όταν προειδοποιήθηκε ότι ο μαθητής ενδέχεται να είχε φέρει όπλο στο σχολείο εκείνη την ημέρα. Η Πάρκερ είχε προειδοποιηθεί για το όπλο 45 λεπτά νωρίτερα, έγινε γνωστό στο δικαστήριο.
Οι ένορκοι (τρεις άνδρες και τέσσερεις γυναίκες) συμφώνησαν με την αγωγή ότι η αδράνεια της Πάρκερ συνιστούσε βαριά αμέλεια.
Περιγράφει μάλιστα περιστατικό στην αγωγή ότι η Ζουέρνερ φέρεται να είπε στην Πάρκερ ότι το παιδί ήταν σε «βίαιη διάθεση» και είχε απειλήσει ένα άλλο παιδί.
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της Πάρκερ υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει τι θα συμβεί και ότι η Ζουέρνερ υπερέβαλε ως προς την έκταση των τραυματισμών της.
Μετά την αστική δίκη θα ακολουθήσει ποινική δίκη στην οποία η Πάρκερ αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για το κακούργημα της παραμέλησης παιδιού, το οποίο τιμωρείται με πέντε χρόνια φυλάκιση.
Η μητέρα του μαθητή καταδικάστηκε σε σχεδόν τέσσερα χρόνια φυλάκιση για παραμέληση παιδιού και ομοσπονδιακές κατηγορίες για οπλοκατοχή.
Κατά του μαθητή δεν ασκήθηκαν κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό την φροντίδα ενός συγγενή και είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σχολείο.
Η Άμπιγκειλ Ζουέρνερ τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις μετά το περιστατικό τον Ιανουάριο του 2023.
Τον παιδί είχε πυροβολήσει μία φορά τη δασκάλα του την ώρα του μαθήματος στο Νιούπορτ Νιους. Η σφαίρα διαπέρασε το χέρι της και έφτασε στο στήθος της.
«Το βλέμμα στο πρόσωπο του μαθητή είναι η έντονη ανάμνηση που έχω», κατέθεσε η Ζουέρνερ, όπως αναφέρει το BBC.
Είχε καταθέσει αγωγή ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της πρώην υποδιευθύντριας του σχολείου, της Έμπονι Πάρκερ, ισχυριζόμενη ότι δεν έδρασε όταν προειδοποιήθηκε ότι ο μαθητής ενδέχεται να είχε φέρει όπλο στο σχολείο εκείνη την ημέρα. Η Πάρκερ είχε προειδοποιηθεί για το όπλο 45 λεπτά νωρίτερα, έγινε γνωστό στο δικαστήριο.
Οι ένορκοι (τρεις άνδρες και τέσσερεις γυναίκες) συμφώνησαν με την αγωγή ότι η αδράνεια της Πάρκερ συνιστούσε βαριά αμέλεια.
Περιγράφει μάλιστα περιστατικό στην αγωγή ότι η Ζουέρνερ φέρεται να είπε στην Πάρκερ ότι το παιδί ήταν σε «βίαιη διάθεση» και είχε απειλήσει ένα άλλο παιδί.
Από την πλευρά του ο δικηγόρος της Πάρκερ υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει τι θα συμβεί και ότι η Ζουέρνερ υπερέβαλε ως προς την έκταση των τραυματισμών της.
Μετά την αστική δίκη θα ακολουθήσει ποινική δίκη στην οποία η Πάρκερ αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για το κακούργημα της παραμέλησης παιδιού, το οποίο τιμωρείται με πέντε χρόνια φυλάκιση.
Η μητέρα του μαθητή καταδικάστηκε σε σχεδόν τέσσερα χρόνια φυλάκιση για παραμέληση παιδιού και ομοσπονδιακές κατηγορίες για οπλοκατοχή.
Κατά του μαθητή δεν ασκήθηκαν κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται υπό την φροντίδα ενός συγγενή και είναι εγγεγραμμένος σε άλλο σχολείο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα