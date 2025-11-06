Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων θα πάρει δασκάλα στις ΗΠΑ που την πυροβόλησε 6χρονος μαθητής της

Μία σφαίρα διαπέρασε το χέρι της Άμπιγκειλ Ζουέρνερ και έφτασε στο στήθος της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί πολλές επεμβάσεις - Θα ακολουθήσει ποινική δίκη κατά της υποδιευθύντριας του σχολείου