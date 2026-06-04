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Η ταπισερί της Μπαγιέ πάει στο Λονδίνο: Η σύνθετη επιχείρηση για τη μεταφορά της
Η ταπισερί της Μπαγιέ πάει στο Λονδίνο: Η σύνθετη επιχείρηση για τη μεταφορά της
Η παραχώρηση του έργου στη Βρετανία ανακοινώθηκε το 2025 από τον Μακρόν, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ενίσχυσης των γαλλοβρετανικών σχέσεων - Σε αντάλλαγμα, βρετανικά μουσεία θα δανείσουν σημαντικά εκθέματα σε πολιτιστικά ιδρύματα της Νορμανδίας
Η Ταπισερί της Μπαγιέ, ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά έργα της Ευρώπης, πρόκειται να μεταφερθεί στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα για να εκτεθεί στο Βρετανικό Μουσείο, σε μια σπάνια μετακίνησή της εκτός της γαλλικής πόλης όπου φυλάσσεται εδώ και αιώνες.
Σύμφωνα με το BBC, η ταπισερί μήκους περίπου 70 μέτρων, θα εγκαταλείψει την πόλη της Μπαγιέ μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της. Η έκθεσή της στο Βρετανικό Μουσείο θα διαρκέσει εννέα μήνες, ενώ η μεταφορά της έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Γαλλία, καθώς αρκετοί ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ευαισθησία και τη σημασία του έργου.
Παρά τις επιφυλάξεις, το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δηλώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά του. Προηγήθηκαν δύο δοκιμαστικές μεταφορές με αντίγραφα της ταπισερί, οι οποίες επέτρεψαν στους ειδικούς να αξιολογήσουν τις συνθήκες του ταξιδιού και να προσαρμόσουν τα συστήματα προστασίας.
Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί οδικώς και μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης κάτω από τη Μάγχη, καλύπτοντας συνολική απόσταση περίπου 560 χιλιομέτρων. Η ακριβής ημερομηνία μεταφοράς δεν έχει δημοσιοποιηθεί για λόγους ασφαλείας, ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο.
Με την άφιξή της στο Λονδίνο, η ταπισερί θα τοποθετηθεί οριζόντια στον εκθεσιακό χώρο του Βρετανικού Μουσείου, ακολουθώντας τις ίδιες αυστηρές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν κατά την προετοιμασία της μετακίνησης.
Η Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία στην πραγματικότητα είναι κέντημα πάνω σε λινό ύφασμα, δημιουργήθηκε τα χρόνια που ακολούθησαν την κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο της Νορμανδίας το 1066. Μέσα από διαδοχικές παραστάσεις αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στη Μάχη του Χέιστινγκς και θεωρείται μοναδική ιστορική πηγή για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η παραχώρηση του έργου στη Βρετανία ανακοινώθηκε το 2025 από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ενίσχυσης των γαλλοβρετανικών σχέσεων. Σε αντάλλαγμα, βρετανικά μουσεία θα δανείσουν σημαντικά εκθέματα σε πολιτιστικά ιδρύματα της Νορμανδίας, μεταξύ των οποίων τα σκακιστικά κομμάτια του Λιούις και ευρήματα από τον αγγλοσαξονικό ταφικό χώρο του Σάτον Χου.
Η μεταφορά πραγματοποιείται ενόψει των εκδηλώσεων του 2027, όταν στη Νορμανδία θα τιμηθούν τα 1.000 χρόνια από τη γέννηση του Γουλιέλμου του Κατακτητή.
Σύμφωνα με το BBC, η ταπισερί μήκους περίπου 70 μέτρων, θα εγκαταλείψει την πόλη της Μπαγιέ μόλις για τρίτη φορά στην ιστορία της. Η έκθεσή της στο Βρετανικό Μουσείο θα διαρκέσει εννέα μήνες, ενώ η μεταφορά της έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Γαλλία, καθώς αρκετοί ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ευαισθησία και τη σημασία του έργου.
Παρά τις επιφυλάξεις, το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δηλώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά του. Προηγήθηκαν δύο δοκιμαστικές μεταφορές με αντίγραφα της ταπισερί, οι οποίες επέτρεψαν στους ειδικούς να αξιολογήσουν τις συνθήκες του ταξιδιού και να προσαρμόσουν τα συστήματα προστασίας.
Για τη μεταφορά, η ταπισερί θα τοποθετηθεί σε ειδική κατασκευή πολλαπλών επιπέδων προστασίας. Το έργο θα παραμείνει σε αναδιπλούμενη βάση στήριξης, η οποία θα τοποθετηθεί μέσα σε κιβώτιο αλουμινίου με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία. Το κιβώτιο αυτό θα προστατεύεται επιπλέον από εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα εξοπλισμένο με ειδικά ελατήρια απορρόφησης κραδασμών.
France's medieval Bayeux Tapestry will be moved to Britain in secret in a shock proof container so that it can be displayed in London this year.— AFP News Agency (@AFP) June 4, 2026
The 11th century artefact depicting the 1066 Norman conquest of England is to go on display at the British Museum from September… pic.twitter.com/39BTDYZVVQ
Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί οδικώς και μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης κάτω από τη Μάγχη, καλύπτοντας συνολική απόσταση περίπου 560 χιλιομέτρων. Η ακριβής ημερομηνία μεταφοράς δεν έχει δημοσιοποιηθεί για λόγους ασφαλείας, ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο.
Με την άφιξή της στο Λονδίνο, η ταπισερί θα τοποθετηθεί οριζόντια στον εκθεσιακό χώρο του Βρετανικού Μουσείου, ακολουθώντας τις ίδιες αυστηρές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν κατά την προετοιμασία της μετακίνησης.
Η Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία στην πραγματικότητα είναι κέντημα πάνω σε λινό ύφασμα, δημιουργήθηκε τα χρόνια που ακολούθησαν την κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο της Νορμανδίας το 1066. Μέσα από διαδοχικές παραστάσεις αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στη Μάχη του Χέιστινγκς και θεωρείται μοναδική ιστορική πηγή για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η παραχώρηση του έργου στη Βρετανία ανακοινώθηκε το 2025 από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ενίσχυσης των γαλλοβρετανικών σχέσεων. Σε αντάλλαγμα, βρετανικά μουσεία θα δανείσουν σημαντικά εκθέματα σε πολιτιστικά ιδρύματα της Νορμανδίας, μεταξύ των οποίων τα σκακιστικά κομμάτια του Λιούις και ευρήματα από τον αγγλοσαξονικό ταφικό χώρο του Σάτον Χου.
Η μεταφορά πραγματοποιείται ενόψει των εκδηλώσεων του 2027, όταν στη Νορμανδία θα τιμηθούν τα 1.000 χρόνια από τη γέννηση του Γουλιέλμου του Κατακτητή.
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