Η ταπισερί της Μπαγιέ πάει στο Λονδίνο: Η σύνθετη επιχείρηση για τη μεταφορά της

Η παραχώρηση του έργου στη Βρετανία ανακοινώθηκε το 2025 από τον Μακρόν, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ενίσχυσης των γαλλοβρετανικών σχέσεων - Σε αντάλλαγμα, βρετανικά μουσεία θα δανείσουν σημαντικά εκθέματα σε πολιτιστικά ιδρύματα της Νορμανδίας