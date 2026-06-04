Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιάνα
Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιάνα
Η σορός βρέθηκε σε ένα παλιό σιλό σιτηρών, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη
Σορός εντοπίστηκε στον νομό Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιάνα, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Φλεράνς.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας της σορού η οποία βρέθηκε σε ένα παλιό σιλό σιτηρών που έχει κλείσει για περισσότερα από 15 χρόνια, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη.
Η 11χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 15:05 τοπική ώρα, κοντά στο σχολείο της στην πόλη Φλεράνς.
Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις Αρχές.
Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα, ο 41χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν, καθώς σε βάρος του είχαν κινηθεί τουλάχιστον πέντε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονταν με περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων.
Οι έρευνες των γαλλικών Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να εξακριβωθεί η ταυτότητα της σορού που εντοπίστηκε.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας της σορού η οποία βρέθηκε σε ένα παλιό σιλό σιτηρών που έχει κλείσει για περισσότερα από 15 χρόνια, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη.
Η 11χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 15:05 τοπική ώρα, κοντά στο σχολείο της στην πόλη Φλεράνς.
Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις Αρχές.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 41χρονου, του Ζερόμ Μπ., ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την απαγωγή της ανήλικης.
Disparition de Lyhanna: un corps retrouvé près du lieu de sa disparition, des analyses complémentaires doivent être menées pic.twitter.com/q6GZtf5g5R— BFM (@BFMTV) June 4, 2026
Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα, ο 41χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν, καθώς σε βάρος του είχαν κινηθεί τουλάχιστον πέντε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονταν με περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων.
Οι έρευνες των γαλλικών Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να εξακριβωθεί η ταυτότητα της σορού που εντοπίστηκε.
🇫🇷 In #France the search for #Lyhanna, a missing 11-year-old girl, entered its sixth day on Wednesday.— FRANCE 24 English (@France24_en) June 4, 2026
A 41-year-old man has been charged with #kidnapping her as questions mount over why he was never questioned in a separate prior rape investigation.
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