Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιάνα
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Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιάνα

Η σορός βρέθηκε σε ένα παλιό σιλό σιτηρών, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη

Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιάνα
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Σορός εντοπίστηκε στον νομό Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης Λιάνα, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή Φλεράνς.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας της σορού η οποία βρέθηκε σε ένα παλιό σιλό σιτηρών που έχει κλείσει για περισσότερα από 15 χρόνια, περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η ανήλικη.

Η 11χρονη είχε θεαθεί για τελευταία φορά την Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 15:05 τοπική ώρα, κοντά στο σχολείο της στην πόλη Φλεράνς.

Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της λίγες ώρες αργότερα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από τις Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 41χρονου, του Ζερόμ Μπ., ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την απαγωγή της ανήλικης.

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα, ο 41χρονος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν, καθώς σε βάρος του είχαν κινηθεί τουλάχιστον πέντε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονταν με περιστατικά σεξουαλικής βίας σε βάρος ανηλίκων.

Οι έρευνες των γαλλικών Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να εξακριβωθεί η ταυτότητα της σορού που εντοπίστηκε.

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