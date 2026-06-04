Η Τεχεράνη ζητά «άμεση αποδέσμευση» του 50% των παγωμένων κεφαλαίων μετά την υπογραφή του μνημονίου με τις ΗΠΑ

Τραμπ στους μεσολαβητές: Κανένα ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων πριν υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας

Στο μεταξύ, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό με την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας έχει συνδέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ,

, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το

Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές πως δεν πρόκειται να εγκρίνει την απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων πριν από την επίτευξη και υπογραφή συμφωνίας με την

.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα βασικά σημεία τριβής παραμένει ο τρόπος διαχείρισης μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες.

Οι διαπραγματευτές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα μπορούσαν να μεταφερθούν τα

αυτά, προκειμένου να υπάρξει ένας μηχανισμός ελεγχόμενης αποδέσμευσής τους.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να απελευθερωθεί μέρος των χρημάτων χωρίς να διαταραχθεί η ευρύτερη διαπραγματευτική διαδικασία.