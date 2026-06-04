Τι ξέρουμε για το σχέδιο του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία: Οι καταπατημένες εκτάσεις από την εποχή του Χότζα, οι υποψίες για διαφθορά και οι αντιδράσεις οικολόγων

Περισσότερο από δύο χρόνια μετά, το σχέδιο περιβάλλεται από σκοτεινές ζώνες.

Τι είναι γνωστό και τι όχι.

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Οι απαρχές του σχεδίου

Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες κατά του τουριστικού θέρετρου πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά στην Αλβανία

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Ποιος επενδύει και πόσα;