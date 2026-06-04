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Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ, στο στόχαστρο η κυβέρνηση Ράμα
Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ, στο στόχαστρο η κυβέρνηση Ράμα
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά της επένδυσης Κούσνερ σε προστατευόμενη περιοχή
Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλεί στην Αλβανία το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς τουριστικού θερέτρου ύψους 1,6 δισ. δολαρίων, το οποίο συνδέεται με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα στους δρόμους των Τιράνων, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο έργο και καταγγέλλοντας σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μία από τις πιο ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της Μεσογείου.
Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν φουσκωτά φλαμίνγκο ως συμβολική αναφορά στην άγρια ζωή της περιοχής, κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας και απουσία ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα, νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η ανάπτυξη που προωθεί η Affinity Partners, επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ, στο νησί Σάσων και σε γειτονικές προστατευόμενες παράκτιες εκτάσεις. Η περιοχή φιλοξενεί σημαντικούς υγροτόπους και αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια, καθώς και για περισσότερα από 200 είδη πτηνών, ανάμεσά τους φλαμίνγκο και αργυροπελεκάνοι.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA, Αλεξάντρ Τράιτσε, κατήγγειλε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν χωρίς επαρκή ενημέρωση της κοινωνίας και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί δημόσια τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις. Όπως υποστήριξε, η κατασκευή φράχτη με αγκαθωτό σύρμα, η παρουσία ιδιωτικής ασφάλειας και η χρήση βαρέων μηχανημάτων σε προστατευόμενες εκτάσεις προκάλεσαν την οργή των τοπικών κοινωνιών.
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο σε προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πλήρη αγνόηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας περιβαλλοντικής διαμάχης και εξελίσσεται σε ευρύτερο θέμα δημοκρατικής λογοδοσίας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.
Την ίδια ώρα, το Ειδικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν το 2024 για τις προστατευόμενες περιοχές, προσθέτοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, υπερασπίστηκε εκ νέου την επένδυση, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Παρότι πρότεινε διάλογο με τους διαδηλωτές, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αναστείλει το έργο, τονίζοντας πως η Αλβανία πρέπει να παραμείνει φιλική προς τους διεθνείς επενδυτές.
Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους κρατούσαν φουσκωτά φλαμίνγκο ως συμβολική αναφορά στην άγρια ζωή της περιοχής, κατηγορούν την κυβέρνηση για έλλειψη διαφάνειας και απουσία ουσιαστικής δημόσιας διαβούλευσης. Παράλληλα, νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η ανάπτυξη που προωθεί η Affinity Partners, επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ, στο νησί Σάσων και σε γειτονικές προστατευόμενες παράκτιες εκτάσεις. Η περιοχή φιλοξενεί σημαντικούς υγροτόπους και αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια, καθώς και για περισσότερα από 200 είδη πτηνών, ανάμεσά τους φλαμίνγκο και αργυροπελεκάνοι.
Ο εκτελεστικός διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης PPNEA, Αλεξάντρ Τράιτσε, κατήγγειλε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν χωρίς επαρκή ενημέρωση της κοινωνίας και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί δημόσια τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με τις αδειοδοτήσεις. Όπως υποστήριξε, η κατασκευή φράχτη με αγκαθωτό σύρμα, η παρουσία ιδιωτικής ασφάλειας και η χρήση βαρέων μηχανημάτων σε προστατευόμενες εκτάσεις προκάλεσαν την οργή των τοπικών κοινωνιών.
Καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας και δημόσιας διαβούλευσης
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο σε προστατευόμενες περιοχές της Αλβανίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πλήρη αγνόηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας περιβαλλοντικής διαμάχης και εξελίσσεται σε ευρύτερο θέμα δημοκρατικής λογοδοσίας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.
Την ίδια ώρα, το Ειδικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος της Αλβανίας (SPAK) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν το 2024 για τις προστατευόμενες περιοχές, προσθέτοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, υπερασπίστηκε εκ νέου την επένδυση, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού. Παρότι πρότεινε διάλογο με τους διαδηλωτές, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αναστείλει το έργο, τονίζοντας πως η Αλβανία πρέπει να παραμείνει φιλική προς τους διεθνείς επενδυτές.
Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση
Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας, με τους επικριτές να προειδοποιούν για ανεπανόρθωτη αλλοίωση ενός μοναδικού οικοσυστήματος και τους υποστηρικτές να θεωρούν το έργο καθοριστικό για τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της Αλβανίας. Οι αντιδράσεις, πάντως, δείχνουν να εντείνονται, καθώς ολοένα και περισσότερες οργανώσεις και πολίτες ζητούν την επανεξέταση του σχεδίου και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
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Φωτογραφίες Reuters
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