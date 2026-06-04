Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ, στο στόχαστρο η κυβέρνηση Ράμα

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Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πολιτικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας, με τους επικριτές να προειδοποιούν για ανεπανόρθωτη αλλοίωση ενός μοναδικού οικοσυστήματος και τους υποστηρικτές να θεωρούν το έργο καθοριστικό για τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της Αλβανίας. Οι αντιδράσεις, πάντως, δείχνουν να εντείνονται, καθώς ολοένα και περισσότερες οργανώσεις και πολίτες ζητούν την επανεξέταση του σχεδίου και μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.