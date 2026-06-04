Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Τέσσερις νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κροατία
Τέσσερις νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κροατία
Οι διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία.
«Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα