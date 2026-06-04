Τέσσερις νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κροατία
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Τέσσερις νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κροατία

Οι διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα

Τέσσερις νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κροατία
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν άλλα δύο άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία.

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