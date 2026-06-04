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Magnifica Humanitas - Η πρώτη εγκύκλιος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄και το μήνυμά του προς τη Silicon Valley
Magnifica Humanitas - Η πρώτη εγκύκλιος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄και το μήνυμά του προς τη Silicon Valley
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται πιο "ανθρώπινη" προσέγγιση» - Πώς θα ενσωματωθούν οι ηθικές αρχές στον σχεδιασμό των συστημάτων AI
Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι μόνο τεχνολογική πρόκληση, αλλά και βαθιά ανθρωπολογική υπόθεση. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα που αναδεικνύεται από την πρώτη εγκύκλιο του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, Magnifica Humanitas, η οποία ήδη προκαλεί συζητήσεις τόσο στους εκκλησιαστικούς όσο και στους τεχνολογικούς κύκλους.
Σε μια περίοδο, κατά την οποία τα συστήματα γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η Καθολική Εκκλησία επιχειρεί να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο, προτείνοντας ένα πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κριτική σκέψη και την προσωπική ελευθερία.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα γενιά συστημάτων AI διαφέρει ριζικά από τα παραδοσιακά λογισμικά. Ενώ στο παρελθόν οι προγραμματιστές μπορούσαν να προβλέψουν με σχετική ακρίβεια το αποτέλεσμα κάθε ενέργειας του χρήστη, σήμερα οι αλληλεπιδράσεις με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι σε μεγάλο βαθμό «συνεργατικές». Ο χρήστης δεν καταναλώνει απλώς ένα προϊόν, αλλά συνδιαμορφώνει την εμπειρία του μαζί με το σύστημα.
«Η τεχνολογία δεν διαθέτει από μόνη της ανθρωπολογική προσέγγιση», σημειώνει ο Μπλακ. «Δεν έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το τι είναι ο άνθρωπος. Όμως πλέον χρειάζεται να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπινου τρόπου σκέψης, επειδή τα προϊόντα AI αλληλεπιδρούν με την ανθρώπινη συνείδηση σε πρωτοφανές επίπεδο».
Ο Μπλακ εστιάζει ιδιαίτερα στους κινδύνους για τα παιδιά και τους νέους. Όπως υποστηρίζει, οι ανήλικοι δεν διαθέτουν ακόμη την ωριμότητα που απαιτείται για να αξιολογούν κριτικά κάθε απάντηση, που λαμβάνουν από ένα σύστημα AI.
Παρομοιάζει μάλιστα την ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων εργαλείων με την περίπτωση ενός παιδιού που αφήνεται μόνο με έναν εξαιρετικά μορφωμένο αλλά ηθικά αμφιλεγόμενο ενήλικα: μπορεί να αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις, αλλά και να εκτεθεί σε πληροφορίες ή συμπεριφορές που δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία του.
Η εγκύκλιος από το Βατικανό θέτει, επίσης, ένα ακόμη ζήτημα, που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία: τη διατήρηση της αυθεντικής ανθρώπινης φωνής και ταυτότητας. Τα συστήματα AI μπορούν να επεξεργαστούν τον τρόπο που γράφουμε, μιλάμε ή ακόμη και εμφανιζόμαστε ψηφιακά, δημιουργώντας μια «βελτιωμένη» εκδοχή του εαυτού μας. Ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να επηρεάσει την αυθεντική ανάπτυξη της προσωπικότητας, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.
Ένα σύστημα, που βασίζεται σε μια επιφανειακή ή λανθασμένη αντίληψη του ανθρώπου είναι πιθανότερο να αποτύχει στην αγορά, καθώς δεν θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.
Με άλλα λόγια, η ηθική και η ανθρωπολογία δεν αποτελούν μόνο φιλοσοφικές ανησυχίες, αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τελικά την οικονομική βιωσιμότητα των τεχνολογικών προϊόντων.
Σε μια περίοδο, κατά την οποία τα συστήματα γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η Καθολική Εκκλησία επιχειρεί να παρέμβει στον δημόσιο διάλογο, προτείνοντας ένα πλαίσιο που δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την κριτική σκέψη και την προσωπική ελευθερία.
Η φωνή της Microsoft στον διάλογοΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις του Τέιλορ Μπλακ, Διευθυντή AI και Venture Ecosystems της Microsoft, ο οποίος σε άρθρο του Vatican News υποστηρίζει, ότι η εγκύκλιος προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή στην κατανόηση του ανθρώπου — στοιχείο που, όπως τονίζει, απουσιάζει συχνά από τον σχεδιασμό των τεχνολογικών προϊόντων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα γενιά συστημάτων AI διαφέρει ριζικά από τα παραδοσιακά λογισμικά. Ενώ στο παρελθόν οι προγραμματιστές μπορούσαν να προβλέψουν με σχετική ακρίβεια το αποτέλεσμα κάθε ενέργειας του χρήστη, σήμερα οι αλληλεπιδράσεις με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι σε μεγάλο βαθμό «συνεργατικές». Ο χρήστης δεν καταναλώνει απλώς ένα προϊόν, αλλά συνδιαμορφώνει την εμπειρία του μαζί με το σύστημα.
«Η τεχνολογία δεν διαθέτει από μόνη της ανθρωπολογική προσέγγιση», σημειώνει ο Μπλακ. «Δεν έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το τι είναι ο άνθρωπος. Όμως πλέον χρειάζεται να αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπινου τρόπου σκέψης, επειδή τα προϊόντα AI αλληλεπιδρούν με την ανθρώπινη συνείδηση σε πρωτοφανές επίπεδο».
Η πρόκληση της διαμόρφωσης του ανθρώπουΗ Magnifica Humanitas προειδοποιεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε, αλλά μια τεχνολογία, που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε και αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας.
Ο Μπλακ εστιάζει ιδιαίτερα στους κινδύνους για τα παιδιά και τους νέους. Όπως υποστηρίζει, οι ανήλικοι δεν διαθέτουν ακόμη την ωριμότητα που απαιτείται για να αξιολογούν κριτικά κάθε απάντηση, που λαμβάνουν από ένα σύστημα AI.
Παρομοιάζει μάλιστα την ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων εργαλείων με την περίπτωση ενός παιδιού που αφήνεται μόνο με έναν εξαιρετικά μορφωμένο αλλά ηθικά αμφιλεγόμενο ενήλικα: μπορεί να αποκτήσει χρήσιμες γνώσεις, αλλά και να εκτεθεί σε πληροφορίες ή συμπεριφορές που δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία του.
Η εγκύκλιος από το Βατικανό θέτει, επίσης, ένα ακόμη ζήτημα, που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία: τη διατήρηση της αυθεντικής ανθρώπινης φωνής και ταυτότητας. Τα συστήματα AI μπορούν να επεξεργαστούν τον τρόπο που γράφουμε, μιλάμε ή ακόμη και εμφανιζόμαστε ψηφιακά, δημιουργώντας μια «βελτιωμένη» εκδοχή του εαυτού μας. Ωστόσο, η συνεχής έκθεση σε τέτοιες παρεμβάσεις ενδέχεται να επηρεάσει την αυθεντική ανάπτυξη της προσωπικότητας, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες.
Ηθική και επιχειρηματικότηταΗ συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στη φιλοσοφία ή την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Μπλακ, οι ανθρωπολογικές παραδοχές επηρεάζουν άμεσα και την επιχειρηματική επιτυχία των εταιρειών AI. Οι επενδυτές και οι τεχνολογικοί κολοσσοί αναζητούν πλέον προϊόντα που κατανοούν πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται, εργάζονται και λαμβάνουν αποφάσεις.
Ένα σύστημα, που βασίζεται σε μια επιφανειακή ή λανθασμένη αντίληψη του ανθρώπου είναι πιθανότερο να αποτύχει στην αγορά, καθώς δεν θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.
Με άλλα λόγια, η ηθική και η ανθρωπολογία δεν αποτελούν μόνο φιλοσοφικές ανησυχίες, αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τελικά την οικονομική βιωσιμότητα των τεχνολογικών προϊόντων.
Εκκλησία και Big Tech: ένας αναγκαίος διάλογοςΗ συνεργασία ανάμεσα στην Εκκλησία και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχει προκαλέσει αντιδράσεις και από τις δύο πλευρές. Κάποιοι θεωρούν ότι οι θρησκευτικοί οργανισμοί δεν έχουν θέση στον σχεδιασμό τεχνολογιών αιχμής, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν με καχυποψία τη συνεργασία της Εκκλησίας με επιχειρήσεις που συχνά επικρίνονται για τις πρακτικές τους.
Ο Μπλακ απορρίπτει αυτή τη λογική, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη συστημάτων AI εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση, τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν αποκλειστικά από μηχανικούς και προγραμματιστές. Θεωρεί ότι η θεολογία, η φιλοσοφία και οι ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο, λαμβάνουν αποφάσεις και αναζητούν νόημα.
Το επόμενο βήμαΗ έκδοση της Magnifica Humanitas φαίνεται να σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στον διάλογο μεταξύ Εκκλησίας και τεχνολογικής βιομηχανίας. Το μεγάλο ζητούμενο, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης, δεν είναι απλώς η διατύπωση ηθικών αρχών, αλλά η πρακτική ενσωμάτωσή τους στον σχεδιασμό των συστημάτων AI.
Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική ζωή, η συζήτηση μετατοπίζεται από το ερώτημα «τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία» στο βαθύτερο ερώτημα «τι σημαίνει να παραμένει κανείς άνθρωπος μέσα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Και σε αυτόν τον διάλογο, η φωνή της ανθρωπολογίας και της ηθικής φαίνεται πως θα είναι εξίσου σημαντική με εκείνη των αλγορίθμων.
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