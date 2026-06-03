Δόκτορ Φρανκενστάιν στη Βρετανία: Ακρωτηρίασε τα πόδια του για να ικανοποιήσει σεξουαλική φαντασίωσή του

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Neil Hopper (@bionicsurgeon)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Neil Hopper (@bionicsurgeon)

«Ο Χόπερ παρέλειψε να γνωστοποιήσει αυτό το γεγονός όταν υπέβαλε δύο αιτήσεις αποζημίωσης για τους τραυματισμούς του και κατέκτησε με δόλιο τρόπο σχεδόν μισό εκατομμύριο λίρες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Χόπερ είχε πληρώσει για να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο και είχε ανταλλάξει περισσότερα από 5.000 μηνύματα και email με τον ιδιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα οποία συζητούσαν για τη διπλή ακρωτηριασμό των κάτω άκρων του Χόπερ. Σε αυτές τις ανταλλαγές, ο ιδιοκτήτης παρείχε στον Χόπερ συμβουλές και οδηγίες για το πώς να παγώσει τα πόδια του», συμπλήρωσε.Οι αστυνομικοί βρήκαν και τις συναλλαγές που αποδείκνυαν ότι ο γιατρός είχε αγοράσει ξηρό πάγο τον Απρίλιο του 2019, λίγες μόνο ημέρες πριν τον βρουν οι διασώστες στο σπίτι του με σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα.