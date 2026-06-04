Ζωντανός βρέθηκε Νεπαλέζος ορειβάτης στο Έβερεστ που αγνοούνταν για έξι μέρες και είχε θεωρηθεί νεκρός

Περισσότεροι από 1.000 ορειβάτες και οδηγοί, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, ανέβηκαν στο Έβερεστ αυτή τη σεζόν, με την κυβέρνηση να εκδίδει 494 άδειες.Πέντε ορειβάτες και οδηγοί έχασαν τη ζωή τους στο Έβερεστ αυτή τη σεζόν, σύμφωνα με αξιωματούχους.