Τρέχουν στο ΠΑΣΟΚ για μεταγραφές βουλευτών εδώ και τώρα: Ποια ονόματα ακούγονται, βολιδοσκόπησαν και τον Μάριο Σαλμά

«Δεν έχω μιλήσει με Ανδρουλάκη, δεν το αποκλείω, αλλά δεν ξανακατεβαίνω στην Αιτωλοακαρνανία» λέει ο Σαλμάς στο prorothema - Τις τελευταίες ώρες ακούγεται έντονα ότι πυκνώνουν οι συζητήσεις για την ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, της Νίνας Κασιμάτη και της Θεοδώρας Τζάκρη