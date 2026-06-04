Παρακολουθούμε στενά τις εξοπλιστικές και στρατιωτικές δραστηριότητες Αθήνας και Λευκωσίας, λέει η Άγκυρα

Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για κούρσες εξοπλισμών, είπε εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας