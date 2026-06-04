Παρακολουθούμε στενά τις εξοπλιστικές και στρατιωτικές δραστηριότητες Αθήνας και Λευκωσίας, λέει η Άγκυρα
Παρακολουθούμε στενά τις εξοπλιστικές και στρατιωτικές δραστηριότητες Αθήνας και Λευκωσίας, λέει η Άγκυρα
Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για κούρσες εξοπλισμών, είπε εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας
Για τα εξοπλιστικά της Ελλάδας και της Κύπρου τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σε σχετική ερώτηση που δέχτηκε από δημοσιογράφο, στη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης.
Συγκεκριμένα, όταν ζητήθηκε από τον αντιναύαρχο Ζέκι Ακτούρκ, σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του τουρκικού υπουργείου, να σχολιάσει την αύξηση στις αγορές όπλων από την Αθήνα και τη Λευκωσία, εκείνος είπε πως «παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή. Ενώ η χώρα μας ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».
«Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για κούρσες εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός» πρόσθεσε ο Τούρκος εκπρόσωπος.
Συγκεκριμένα, όταν ζητήθηκε από τον αντιναύαρχο Ζέκι Ακτούρκ, σύμβουλο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του τουρκικού υπουργείου, να σχολιάσει την αύξηση στις αγορές όπλων από την Αθήνα και τη Λευκωσία, εκείνος είπε πως «παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή. Ενώ η χώρα μας ευνοεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας μας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου».
«Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο, αντί για κούρσες εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Ωστόσο, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας είναι πρωτίστως θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός» πρόσθεσε ο Τούρκος εκπρόσωπος.
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