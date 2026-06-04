Τραμπ: Αντιπατριωτικό το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών

Η έγκριση του ψηφίσματος

Η

ενέκρινε την Τετάρτη το ψήφισμα με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά. Καθοριστική ήταν η στάση τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων βουλευτών, των Τόμας Μάσι, Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Τομ Μπάρετ και Γουόρεν Ντέιβιντσον, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των

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Το ψήφισμα αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην προσπάθεια των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, μια πρωτοβουλία που τις τελευταίες εβδομάδες συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη και από Ρεπουμπλικάνους.

Το μέτρο κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης Γκρέγκορι Μικς, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.