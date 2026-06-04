Στο σκαμνί ο «ήρωας του Μπόνταϊ» στην Αυστραλία: Κατηγορείται πως επιτέθηκε στον πατέρα του

Ο 44χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ είχε καταφέρει να αφοπλίσει έναν από τους δράστες της αντισημιτικής επίθεσης με τους 15 νεκρούς στο Σίδνεϊ τον περσινό Δεκέμβριο - Ο ίδιος διαψεύδει το περιστατικό με τον πατέρα του