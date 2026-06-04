Στο σκαμνί ο «ήρωας του Μπόνταϊ» στην Αυστραλία: Κατηγορείται πως επιτέθηκε στον πατέρα του
Στο σκαμνί ο «ήρωας του Μπόνταϊ» στην Αυστραλία: Κατηγορείται πως επιτέθηκε στον πατέρα του
Ο 44χρονος Άχμεντ αλ Άχμεντ είχε καταφέρει να αφοπλίσει έναν από τους δράστες της αντισημιτικής επίθεσης με τους 15 νεκρούς στο Σίδνεϊ τον περσινό Δεκέμβριο - Ο ίδιος διαψεύδει το περιστατικό με τον πατέρα του
Ο «ήρωας του Μπόνταϊ», ο άνδρας από το Σίδνεϊ που πιστώθηκε τη διάσωση δεκάδων ζωών κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης επίθεσης με πυροβολισμούς σε εκδήλωση για το Χανουκά στην πολυσύχναστη παραλία της αυστραλιανής μεγαλούπολης τον περασμένο Δεκέμβριο, κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον πατέρα του τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και την αστυνομία.
Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ είχε χαρακτηριστεί ευρέως ήρωας, καθώς κατά τη διάρκεια της αντισημιτικής επίθεσης, στην οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, κατάφερε να αφοπλίσει έναν από τους δράστες.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ABC, ανέφεραν ότι ο 44χρονος Αχμέντ κατηγορείται για επίθεση σε βάρος του πατέρα του.
Ερωτηθείσα να επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 η αστυνομία έλαβε καταγγελία για φερόμενη επίθεση σε κατοικία στο Μπάνκσταουν, η οποία φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026».
Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας 44χρονος άνδρας κατηγορήθηκε αυτή την εβδομάδα για επίθεση και παρενόχληση. Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου.
Η αυστραλιανή αστυνομία, κατά κανόνα, δεν δημοσιοποιεί στα μέσα ενημέρωσης τα στοιχεία ατόμων που κατηγορούνται για εγκλήματα.
Ο Αχμέντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, δήλωσε στο ABC ότι το φερόμενο περιστατικό αποτελεί «ψευδείς πληροφορίες» και ότι «δεν είναι καθόλου αλήθεια». «Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα», φέρεται να δήλωσε.
Ο Αχμέντ αλ Αχμέντ είχε χαρακτηριστεί ευρέως ήρωας, καθώς κατά τη διάρκεια της αντισημιτικής επίθεσης, στην οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι, κατάφερε να αφοπλίσει έναν από τους δράστες.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ABC, ανέφεραν ότι ο 44χρονος Αχμέντ κατηγορείται για επίθεση σε βάρος του πατέρα του.
#BREAKING The hero of the Bondi Beach terror attack Ahmed Al Ahmed has been charged with common assault and stalking following an alleged altercation with his elderly father at a Greenacre home in March.— Ryan Dally (@Ryandally08) June 4, 2026
Police issued an Apprehended Violence Order to protect his father, ahead… pic.twitter.com/JYoc5UBfEF
Ερωτηθείσα να επιβεβαιώσει τις σχετικές πληροφορίες, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 η αστυνομία έλαβε καταγγελία για φερόμενη επίθεση σε κατοικία στο Μπάνκσταουν, η οποία φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026».
Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας 44χρονος άνδρας κατηγορήθηκε αυτή την εβδομάδα για επίθεση και παρενόχληση. Σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου.
Ahmed Al Ahmed, the Bondi beach hero arrived in the US yesterday. He called Donald Trump a hero on arrival and wished to meet him.— Muslim Daily (@muslimdaily_) January 8, 2026
He also wore a kippah to the Colel Chabad gala and accepted an award from the Zionist Israeli billionaire genocide supporter Bill Ackman. pic.twitter.com/rfnH8YEyyM
Η αυστραλιανή αστυνομία, κατά κανόνα, δεν δημοσιοποιεί στα μέσα ενημέρωσης τα στοιχεία ατόμων που κατηγορούνται για εγκλήματα.
Ο Αχμέντ, ο οποίος είχε τραυματιστεί από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, δήλωσε στο ABC ότι το φερόμενο περιστατικό αποτελεί «ψευδείς πληροφορίες» και ότι «δεν είναι καθόλου αλήθεια». «Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα», φέρεται να δήλωσε.
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