Μαρία Ζαχάροβα: Η Ευρώπη «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια»
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρία Ζαχάροβα Ευρώπη Ουκρανία Αρμενία ΗΠΑ Νικόλ Πασινιάν ΝΑΤΟ

Μαρία Ζαχάροβα: Η Ευρώπη «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια»

Η Μόσχα έχει καλή συνεργασία με την Αρμενία αλλά θέλει να μάθει πού κατευθύνεται η χώρα ενώ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι πυροδοτούν κούρσα εξοπλισμών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού

Μαρία Ζαχάροβα: Η Ευρώπη «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια»
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Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε σήμερα την Ευρώπη ότι «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια» και προωθεί τη σύγκρουση στην ήπειρο.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες απαντώντας στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και αυτό που λένε πως είναι κίνδυνος ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ, ένα παράλογο κατά τη Μόσχα σενάριο.

Η Ζαχάροβα είπε ακόμη ότι η Ρωσία είναι δεσμευμένη σε εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία με την Αρμενία, αλλά έχει ερωτήματα σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια της χώρας.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, που είναι επίσημα σύμμαχοι, έχουν επιδεινωθεί εν μέσω των προσπαθειών του φιλοδυτικού Αρμένιου πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να επανεκλεγεί στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Η Ζαχάροβα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι φυσιολογικό η Μόσχα να επιδιώκει να αντιληφθεί σε ποια κατεύθυνση προσπαθεί να οδηγήσει τη χώρα η ηγεσία της Αρμενίας.

Εξάλλου, η Ρωσία καταδίκασε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να πυροδοτήσουν ανταγωνισμό εξοπλισμών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπως είπε, μερικές ημέρες αφότου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε τους συμμάχους της Ουάσινγκτον στην περιοχή να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες ώστε να αποτρέψουν την κυριαρχία της Κίνας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Χέγκσεθ σε μία ομιλία στις (30/5), η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως η Μόσχα καταδικάζει τις «επίμονες προσπάθειες» των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν πληρεξούσιες δυνάμεις για να πυροδοτήσουν κούρσα εξοπλισμών.
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