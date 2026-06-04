Μαρία Ζαχάροβα: Η Ευρώπη «εξοπλίζεται μέχρι τα δόντια»

Η Μόσχα έχει καλή συνεργασία με την Αρμενία αλλά θέλει να μάθει πού κατευθύνεται η χώρα ενώ κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι πυροδοτούν κούρσα εξοπλισμών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού