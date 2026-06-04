Η Μόσχα καμουφλάρει τα στρατιωτικά οχήματα... με παραλλαγές ζέβρας για να μπερδεύει τα ουκρανικά drones
Η Μόσχα καμουφλάρει τα στρατιωτικά οχήματα... με παραλλαγές ζέβρας για να μπερδεύει τα ουκρανικά drones
Για πρακτικές Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Βρετανοί έβαφαν με έντονα γεωμετρικά σχέδια τα πλοία τους για να μπερδεύουν τα υποβρύχια, κάνουν λόγο αναλυτές - Η Μόσχα ανησυχεί ιδιαίτερα για τα ουκρανικά πλήγματα στις γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία
Η Ρωσία φέρεται να προχωρά στην εφαρμογή μιας ασυνήθιστης μεθόδου παραλλαγής στρατιωτικών οχημάτων, βάφοντας ορισμένα φορτηγά με μοτίβα που θυμίζουν τις ρίγες της ζέβρας, σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον εντοπισμό τους από ουκρανικά drones που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να προσδιορίσουν τον στόχο τους.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναφορές Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ, η συγκεκριμένη τακτική αποσκοπεί στο να προκαλεί σύγχυση στα συστήματα αναγνώρισης στόχων που χρησιμοποιούνται από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών.
Η ιδέα παραπέμπει σε ιστορικές πρακτικές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και βρετανικά θωρηκτά, βάφονταν με έντονα γεωμετρικά σχέδια και γραμμές, προκειμένου να δυσκολεύουν τον υπολογισμό της πορείας και της ταχύτητάς τους από τα εχθρικά υποβρύχια.
Ο Ρώσος στρατιωτικός σχολιαστής Κίριλ Φεντόροφ αντιμετώπισε, πάντως, με σκεπτικισμό τη νέα προσέγγιση, σχολιάζοντας σαρκαστικά ότι «μια τέτοια λύση θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο αν ένα φορτηγό Kamaz κινούνταν μέσα σε κοπάδι από ζέβρες».
Τα ουκρανικά πλήγματα με drones μεγάλου βεληνεκούς έχουν στοχεύσει επανειλημμένα οδικές αρτηρίες, εγκαταστάσεις καυσίμων και διυλιστήρια μέσα στη Ρωσία, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Νοβοροσίγια, βασικός χερσαίος διάδρομος που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία. Σύμφωνα με αναφορές, δεκάδες φορτηγά ανεφοδιασμού έχουν καταστραφεί τους τελευταίους μήνες από επιθέσεις ουκρανικών drones.
Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια των μεταφορών στην περιοχή, ενώ κατά καιρούς έχουν αναφερθεί και περιορισμοί στη διάθεση καυσίμων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναφορές Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ, η συγκεκριμένη τακτική αποσκοπεί στο να προκαλεί σύγχυση στα συστήματα αναγνώρισης στόχων που χρησιμοποιούνται από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις των τελευταίων μηνών.
Η ιδέα παραπέμπει σε ιστορικές πρακτικές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και βρετανικά θωρηκτά, βάφονταν με έντονα γεωμετρικά σχέδια και γραμμές, προκειμένου να δυσκολεύουν τον υπολογισμό της πορείας και της ταχύτητάς τους από τα εχθρικά υποβρύχια.
Ο Ρώσος στρατιωτικός σχολιαστής Κίριλ Φεντόροφ αντιμετώπισε, πάντως, με σκεπτικισμό τη νέα προσέγγιση, σχολιάζοντας σαρκαστικά ότι «μια τέτοια λύση θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο αν ένα φορτηγό Kamaz κινούνταν μέσα σε κοπάδι από ζέβρες».
Ανησυχία για την Κριμαία και τις γραμμές ανεφοδιασμούΟι πληροφορίες για τη νέα μορφή παραλλαγής στα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα προκύπτουν, ενώ η Μόσχα αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις στις γραμμές ανεφοδιασμού προς την Κριμαία.
Τα ουκρανικά πλήγματα με drones μεγάλου βεληνεκούς έχουν στοχεύσει επανειλημμένα οδικές αρτηρίες, εγκαταστάσεις καυσίμων και διυλιστήρια μέσα στη Ρωσία, προκαλώντας σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις στρατιωτικού υλικού.
Another Russian truck burns down on the side of the road following a Ukrainian drone strike. Reportedly near Horlivka. pic.twitter.com/TZZFM8ukK6— Woofers (@NotWoofers) June 4, 2026
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Νοβοροσίγια, βασικός χερσαίος διάδρομος που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία. Σύμφωνα με αναφορές, δεκάδες φορτηγά ανεφοδιασμού έχουν καταστραφεί τους τελευταίους μήνες από επιθέσεις ουκρανικών drones.
Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια των μεταφορών στην περιοχή, ενώ κατά καιρούς έχουν αναφερθεί και περιορισμοί στη διάθεση καυσίμων.
«Τα drones έχουν αλλάξει τον πόλεμο»Την ίδια ώρα, ο Ρώσος αντιστράτηγος ε.α. Αντρέι Γκουρούλεφ άσκησε δημόσια κριτική στις επιδόσεις των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής και ανοιξιάτικης εκστρατείας, υποστηρίζοντας ότι η προέλαση έχει ουσιαστικά παγώσει.
Όπως ανέφερε, η Ουκρανία έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να ασκεί «έλεγχο πυρός» σε κρίσιμες οδικές αρτηρίες μέσω της χρήσης drones μεγάλου βεληνεκούς και ναρκοπεδίων. «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση έχει μετατραπεί οριστικά σε ένα εξαιρετικά σκληρό αδιέξοδο φθοράς. Ο βασικός και πιο τρομακτικός λόγος είναι τα εχθρικά drones», δήλωσε.
The destruction of a mobile launching pad for Ukrainian kamikaze drones on a civilian truck base by a guided kamikaze drone of the type "Geranium". Disguised as a civilian truck. pic.twitter.com/cSMU6f9Z8O— DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) June 4, 2026
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολες ακόμη και τις πιο απλές κινήσεις στο πεδίο της μάχης. «Μόλις ένας στρατιώτης βγει από την κάλυψη ή αρχίσει να κινείται κάποιο όχημα, ένα drone FPV το πλήττει σχεδόν αμέσως», υποστήριξε.
Ο Γκουρούλεφ κατηγόρησε επίσης ορισμένους στρατιωτικούς διοικητές ότι παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα της κατάστασης προς την ανώτατη ηγεσία, αποκρύπτοντας το πραγματικό μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές δυνάμεις.
Από τα «turtle tanks» στις νέες μορφές παραλλαγήςΗ νέα τακτική έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυτοσχέδιων λύσεων που έχουν εμφανιστεί στο ρωσικό οπλοστάσιο τα τελευταία χρόνια.
Στα τέλη του 2024 είχαν καταγραφεί περιπτώσεις χρήσης των λεγόμενων «turtle tanks», αρμάτων μάχης παλαιότερης τεχνολογίας που είχαν καλυφθεί με μεταλλικές κατασκευές και πρόσθετες θωρακίσεις σε μια προσπάθεια προστασίας από drones και αντιαρματικά όπλα.
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