Η Μόσχα καμουφλάρει τα στρατιωτικά οχήματα... με παραλλαγές ζέβρας για να μπερδεύει τα ουκρανικά drones

«Τα drones έχουν αλλάξει τον πόλεμο»

Από τα «turtle tanks» στις νέες μορφές παραλλαγής

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος αντιστράτηγος ε.α.άσκησε δημόσια κριτική στις επιδόσεις των ρωσικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής και ανοιξιάτικης εκστρατείας, υποστηρίζοντας ότι η προέλαση έχει ουσιαστικά παγώσει.Όπως ανέφερε, η Ουκρανία έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να ασκεί «έλεγχο πυρός» σε κρίσιμες οδικές αρτηρίες μέσω της χρήσης drones μεγάλου βεληνεκούς και ναρκοπεδίων. «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση έχει μετατραπεί οριστικά σε ένα εξαιρετικά σκληρό αδιέξοδο φθοράς. Ο βασικός και πιο τρομακτικός λόγος είναι τα εχθρικά drones», δήλωσε.Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολες ακόμη και τις πιο απλές κινήσεις στο πεδίο της μάχης. «Μόλις ένας στρατιώτης βγει από την κάλυψη ή αρχίσει να κινείται κάποιο όχημα, ένα drone FPV το πλήττει σχεδόν αμέσως», υποστήριξε.κατηγόρησε επίσης ορισμένους στρατιωτικούς διοικητές ότι παρουσιάζουν παραπλανητική εικόνα της κατάστασης προς την ανώτατη ηγεσία, αποκρύπτοντας το πραγματικό μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές δυνάμεις.Η νέα τακτική έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αυτοσχέδιων λύσεων που έχουν εμφανιστεί στο ρωσικό οπλοστάσιο τα τελευταία χρόνια.Στα τέλη του 2024 είχαν καταγραφεί περιπτώσεις χρήσης των λεγόμενων «turtle tanks», αρμάτων μάχης παλαιότερης τεχνολογίας που είχαν καλυφθεί με μεταλλικές κατασκευές και πρόσθετες θωρακίσεις σε μια προσπάθεια προστασίας από drones και αντιαρματικά όπλα.