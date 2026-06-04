Ο Μάουρο Ικάρντι κέρδισε τη Γουάντα Νάρα στη δικαστική τους διαμάχη επί ιταλικού εδάφους

Δικαστικό «χαστούκι» για την τηλεπερσόνα καθώς η ιταλική δικαιοσύνη δικαίωσε πλήρως τον πρώην σύζυγο της Μάουρο Ικάρντι με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να μην έχει την υποχρέωση καταβολής διατροφής