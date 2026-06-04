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Ο Μάουρο Ικάρντι κέρδισε τη Γουάντα Νάρα στη δικαστική τους διαμάχη επί ιταλικού εδάφους
Ο Μάουρο Ικάρντι κέρδισε τη Γουάντα Νάρα στη δικαστική τους διαμάχη επί ιταλικού εδάφους
Δικαστικό «χαστούκι» για την τηλεπερσόνα καθώς η ιταλική δικαιοσύνη δικαίωσε πλήρως τον πρώην σύζυγο της Μάουρο Ικάρντι με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να μην έχει την υποχρέωση καταβολής διατροφής
Μετά από αρκετούς μήνες απόλυτης ησυχίας στη συγκεκριμένη σαπουνόπερα που έχει απασχολήσει όσο λίγες την κοινή γνώμη της Αργεντινής (και όχι μόνο), ξέσπασε καταιγίδα με τον Μάουρο Ικάρντι να σκοράρει χατ τρικ κόντρα στην πρώην σύζυγο του, που αποδείχθηκε ότι έπεσε μέσα στην παγίδα που προσπάθησε να στήσει η ίδια.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Γουάντα Νάρα κατέθεσε αίτημα ενώπιον των δικαστηρίων του Μιλάνου, ζητώντας συγκεκριμένο ποσό ως διατροφή από τον πρώην σύζυγό της. Η Νάρα πίστευε ότι στην Ιταλία θα πάρει πολύ πιο εύκολα την απόφαση που ήθελε, ωστόσο παρόλο που με την υπόθεση ασχολήθηκε γυναίκα δικαστής, η τελευταία αφού ανέλυσε σχολαστικά την περιουσιακή κατάσταση και των δύο, έβγαλε απόφαση υπέρ του Ικάρντι, απορρίπτοντας το αίτημα της επιχειρηματία και τηλεπαρουσιάστριας.
Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή life style της Αργεντινής, δεν συντρέχει λόγος καταβολής διατροφής στη Γουάντα, δεδομένου ότι τα εισοδήματα και τα περιουσιακά της στοιχεία ξεπερνούν κατά πολύ εκείνα του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
«Η Ιταλίδα δικαστής, αφού εξέτασε την οικονομική κατάσταση της Γουάντα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μάουρο δεν πρέπει να της πληρώνει διατροφή, επειδή η ίδια έχει πολύ υψηλά εισοδήματα και πολλές ιδιοκτησίες. Είναι πιο πλούσια από τον Μάουρο, επομένως δεν μπορεί να ζητάει διατροφή για τον εαυτό της. Ήταν παραλογισμός», ανέφερε η Λάρα Πίρο μία από τις δικηγόρους του Ικάρντι
Ωστόσο, η δικαστική απόφαση δεν έβαλε απλώς ένα όριο στις απαιτήσεις της επιχειρηματία, αλλά καθόρισε και μια νέα λογική στο οικονομικό σχήμα της οικογένειας:
«Επειδή ακριβώς είναι τόσο πλούσια, είναι υποχρεωμένη να πληρώνει το μισό κόστος της διατροφής των παιδιών τους. Και οι δύο είναι οικονομικά πολύ εύρωστοι, επομένως εκείνη πρέπει να αναλάβει το μισό μερίδιο και να μην πέφτουν όλα τα βάρη στον Μάουρο, αφού εκείνη έχει μεγαλύτερη περιουσία από αυτόν», αποκάλυψε η δικηγόρος.
Η Γουάντα κατά τη διάρκεια της εκδίκασης όταν είχε αντιληφθεί ότι το κλίμα δεν την ευνοεί είχε προσπαθήσει να πετύχει την αναστολή της δίκης, ωστόσο το αίτημα της απορρίφθηκε, μαζί με αυτό που ζητούσε επιμόνως να εφαρμοστεί το δίκαιο της Αργεντινής!
Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του δικαίου του δικαστηρίου (δηλαδή της χώρας όπου εκδικάζεται η υπόθεση) αποτελεί την καλύτερη λύση και εκείνη που προστατεύει καλύτερα το πιο ευάλωτο μέρος, μια αρχή που υποστηρίζεται και από την ευρωπαϊκή νομολογία.
Έτσι λοιπόν στο τελικό της συμπέρασμα η δικαστής αναφέρει:
«Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί δικαίωμα διατροφής στην κυρία Νάρα, δεδομένου του νεαρού της ηλικίας της, των επαγγελματικών της ικανοτήτων που αποδεικνύονται από τα εισοδήματά της, καθώς και της περιουσιακής και εισοδηματικής της κατάστασης».
Μάλιστα αναφέρει ότι τα έσοδα του ποδοσφαιριστή παρουσιάζουν διακυμάνσεις και εξαρτώνται από την απόδοση και τη διάρκεια των επαγγελματικών του συμβολαίων, με τον ίδιο να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τη Γαλατασαράι.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια δικαστή πανωλεθρία για τη Γουάντα η οποία πλέον περιμένει να... ανακάμψει στις αντίστοιχες ανοικτές υποθέσεις που έχει με τον πρώην σύζυγο της στα δικαστήρια της Αργεντινής.
Όλα ξεκίνησαν όταν η Γουάντα Νάρα κατέθεσε αίτημα ενώπιον των δικαστηρίων του Μιλάνου, ζητώντας συγκεκριμένο ποσό ως διατροφή από τον πρώην σύζυγό της. Η Νάρα πίστευε ότι στην Ιταλία θα πάρει πολύ πιο εύκολα την απόφαση που ήθελε, ωστόσο παρόλο που με την υπόθεση ασχολήθηκε γυναίκα δικαστής, η τελευταία αφού ανέλυσε σχολαστικά την περιουσιακή κατάσταση και των δύο, έβγαλε απόφαση υπέρ του Ικάρντι, απορρίπτοντας το αίτημα της επιχειρηματία και τηλεπαρουσιάστριας.
Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, το οποίο παρουσιάστηκε στην εκπομπή life style της Αργεντινής, δεν συντρέχει λόγος καταβολής διατροφής στη Γουάντα, δεδομένου ότι τα εισοδήματα και τα περιουσιακά της στοιχεία ξεπερνούν κατά πολύ εκείνα του ίδιου του ποδοσφαιριστή.
«Η Ιταλίδα δικαστής, αφού εξέτασε την οικονομική κατάσταση της Γουάντα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μάουρο δεν πρέπει να της πληρώνει διατροφή, επειδή η ίδια έχει πολύ υψηλά εισοδήματα και πολλές ιδιοκτησίες. Είναι πιο πλούσια από τον Μάουρο, επομένως δεν μπορεί να ζητάει διατροφή για τον εαυτό της. Ήταν παραλογισμός», ανέφερε η Λάρα Πίρο μία από τις δικηγόρους του Ικάρντι
Ωστόσο, η δικαστική απόφαση δεν έβαλε απλώς ένα όριο στις απαιτήσεις της επιχειρηματία, αλλά καθόρισε και μια νέα λογική στο οικονομικό σχήμα της οικογένειας:
«Επειδή ακριβώς είναι τόσο πλούσια, είναι υποχρεωμένη να πληρώνει το μισό κόστος της διατροφής των παιδιών τους. Και οι δύο είναι οικονομικά πολύ εύρωστοι, επομένως εκείνη πρέπει να αναλάβει το μισό μερίδιο και να μην πέφτουν όλα τα βάρη στον Μάουρο, αφού εκείνη έχει μεγαλύτερη περιουσία από αυτόν», αποκάλυψε η δικηγόρος.
Η Γουάντα κατά τη διάρκεια της εκδίκασης όταν είχε αντιληφθεί ότι το κλίμα δεν την ευνοεί είχε προσπαθήσει να πετύχει την αναστολή της δίκης, ωστόσο το αίτημα της απορρίφθηκε, μαζί με αυτό που ζητούσε επιμόνως να εφαρμοστεί το δίκαιο της Αργεντινής!
Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του δικαίου του δικαστηρίου (δηλαδή της χώρας όπου εκδικάζεται η υπόθεση) αποτελεί την καλύτερη λύση και εκείνη που προστατεύει καλύτερα το πιο ευάλωτο μέρος, μια αρχή που υποστηρίζεται και από την ευρωπαϊκή νομολογία.
Έτσι λοιπόν στο τελικό της συμπέρασμα η δικαστής αναφέρει:
«Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί δικαίωμα διατροφής στην κυρία Νάρα, δεδομένου του νεαρού της ηλικίας της, των επαγγελματικών της ικανοτήτων που αποδεικνύονται από τα εισοδήματά της, καθώς και της περιουσιακής και εισοδηματικής της κατάστασης».
Μάλιστα αναφέρει ότι τα έσοδα του ποδοσφαιριστή παρουσιάζουν διακυμάνσεις και εξαρτώνται από την απόδοση και τη διάρκεια των επαγγελματικών του συμβολαίων, με τον ίδιο να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία του με τη Γαλατασαράι.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια δικαστή πανωλεθρία για τη Γουάντα η οποία πλέον περιμένει να... ανακάμψει στις αντίστοιχες ανοικτές υποθέσεις που έχει με τον πρώην σύζυγο της στα δικαστήρια της Αργεντινής.
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