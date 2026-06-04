Αεροπλάνο της Lufthansa καταρρέει μετά από βλάβη στον μπροστινό τροχό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του αεροσκάφους και αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη - Το αεροπλάνο βρισκόταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου