Αεροπλάνο της Lufthansa καταρρέει μετά από βλάβη στον μπροστινό τροχό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροπλάνο Φρανκφούρτη Lufthansa

Αεροπλάνο της Lufthansa καταρρέει μετά από βλάβη στον μπροστινό τροχό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του αεροσκάφους και αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη - Το αεροπλάνο βρισκόταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου

Αεροπλάνο της Lufthansa καταρρέει μετά από βλάβη στον μπροστινό τροχό στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, δείτε βίντεο
UPD: 21 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, όταν ένα αεροπλάνο Boeing 787 της Lufthansa υπέστη βλάβη στον μπροστινό σκέλος, το οποίο ξαφνικά κατέρρευσε με αποτέλεσμα το ρύγχος του αεροσκάφους να καταλήξει στο έδαφος. Το αεροπλάνο βρισκόταν παρκαρισμένο σε μία πύλη του αεροδρομίου, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την επιβίβαση ταξιδιωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος ήταν καινούργιο (μόλις ενός έτους) και επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πτήση LH450 από Φρανκφούρτη στο Λος Αντζελες. Η πτήση ακυρώθηκε. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας, εκείνη την ώρα στο  αεροσκάφος βρίσκονταν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους. Τραυματίστηκαν 10 υπάλληλοι και αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.
Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.


UPD: 21 ΣΧΟΛΙΑ

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