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Στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ το όνομα της Τυχεροπούλου - Κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων
Στη δικογραφία για το κύκλωμα των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ το όνομα της Τυχεροπούλου - Κρατούσε σε κλειδωμένο ερμάριο 12 προσφυγές κατηγορουμένων
Δείτε τι αναφέρει η δικογραφία - Σημειώνεται ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται για κάποια αξιόποινη πράξη
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την πρόσφατη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης από την ΕΛ.ΑΣ. για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο στο πλαίσιο του σχεδίου «Θερισμός», καθώς όπως προκύπτει στη σχετική δικογραφία αναφέρεται και το όνομα της πρώην αξιωματούχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κ. Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του Οργανισμού.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει τον χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια.
Η εμπλοκή αυτή οδήγησε τις αρχές του Οργανισμού σε δραστικά μέτρα: Στις 25/10/2024 με απόφαση του τότε προέδρου του οργανισμού κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της που βρίσκεται στον 5ο όροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άνοιγμα έγινε από επαγγελματία κλειδαρά παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού, της Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας και τριών ακόμη Προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και έγινε καταγραφή του περιεχομένου του από Δικαστικό Επιμελητή
Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου ντουλαπιού αποκάλυψε τα εξής: 12 ιεραρχικές προσφυγές (αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις για 2 νομικά και 10 φυσικά πρόσωπα), οι οποίες, βάσει των πρώτων στοιχείων, δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία.
Οι συγκεκριμένες 12 προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές.
Μετά την πρόσφατη, ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές, περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν «προστατευμένες» και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόποινη πράξη.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε το 2024, αμέσως μετά την απομάκρυνση της κ. Τυχεροπούλου από τη διοίκηση του Οργανισμού.
Όπως αναφέρεται στη δικογραφία της υπόθεσης, κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής, η πρώην αξιωματούχος φέρεται να αρνήθηκε να παραδώσει τον χώρο του γραφείου της στον νέο διοικητή, αποφεύγοντας επανειλημμένα να προσέλθει για να ανοίξει τα προσωπικά της ντουλάπια.
Η εμπλοκή αυτή οδήγησε τις αρχές του Οργανισμού σε δραστικά μέτρα: Στις 25/10/2024 με απόφαση του τότε προέδρου του οργανισμού κλήθηκε δικαστικός λειτουργός, παρουσία του οποίου πραγματοποιήθηκε αναγκαστικό άνοιγμα του κλειδωμένου ερμαρίου της που βρίσκεται στον 5ο όροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άνοιγμα έγινε από επαγγελματία κλειδαρά παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού, της Προϊσταμένης της Νομικής Υπηρεσίας και τριών ακόμη Προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και έγινε καταγραφή του περιεχομένου του από Δικαστικό Επιμελητή
Η έρευνα στο εσωτερικό του επίμαχου ντουλαπιού αποκάλυψε τα εξής: 12 ιεραρχικές προσφυγές (αιτήσεις επανεξέτασης από παραγωγούς που δεν είχαν λάβει τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις για 2 νομικά και 10 φυσικά πρόσωπα), οι οποίες, βάσει των πρώτων στοιχείων, δεν είχαν ακολουθήσει τη θεσμική και νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία.
Οι συγκεκριμένες 12 προσφυγές έφεραν την ιδιόχειρη υπογραφή της κυρίας Τυχεροπούλου, η οποία τις είχε κάνει δεκτές.
Μετά την πρόσφατη, ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούσαν οι 12 αυτές προσφυγές, περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, οι αιτήσεις των ανθρώπων που σήμερα κατηγορούνται ότι δρούσαν ως μέλη του κυκλώματος, βρίσκονταν «προστατευμένες» και εγκεκριμένες μέσα στο κλειδωμένο γραφείο της κυρίας Τυχεροπούλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Τυχεροπούλου δεν διώκεται ούτε κατηγορείται επίσημα για κάποια αξιόποινη πράξη.
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