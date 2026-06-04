Μήνυμα Τραμπ στους μεσολαβητές: Κανένα ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων πριν υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας με την Τεχεράνη

Ο τρόπος διαχείρισης μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες αποτελεί βασικό σημείο στη διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης