Μήνυμα Τραμπ στους μεσολαβητές: Κανένα ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων πριν υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας με την Τεχεράνη
Μήνυμα Τραμπ στους μεσολαβητές: Κανένα ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων πριν υπογραφεί σχέδιο συμφωνίας με την Τεχεράνη
Ο τρόπος διαχείρισης μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες αποτελεί βασικό σημείο στη διαπραγμάτευση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης
Την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό με την υπογραφή μιας ενδιάμεσης συμφωνίας συνδέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Al Arabiya/Al Hadath.
Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές πως δεν πρόκειται να εγκρίνει την απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων πριν από την επίτευξη και υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα βασικά σημεία τριβής παραμένει ο τρόπος διαχείρισης μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες.
Οι διαπραγματευτές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα μπορούσαν να μεταφερθούν τα κεφάλαια αυτά, προκειμένου να υπάρξει ένας μηχανισμός ελεγχόμενης αποδέσμευσής τους.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να απελευθερωθεί μέρος των χρημάτων χωρίς να διαταραχθεί η ευρύτερη διαπραγματευτική διαδικασία.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις πρόσφατες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία. «Δεν έχει επιτευχθεί καμία απτή πρόοδος στη διαπραγματευτική διαδικασία», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Παρότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν καταγραφεί ενδείξεις αισιοδοξίας, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τραμπ κατέθεσε αυστηρότερες τροποποιήσεις στην τελευταία πρόταση που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, με την ιρανική πλευρά να μην έχει ακόμη απαντήσει επισήμως.
Πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερώσει τους διαμεσολαβητές πως δεν πρόκειται να εγκρίνει την απελευθέρωση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων πριν από την επίτευξη και υπογραφή συμφωνίας με την Τεχεράνη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα βασικά σημεία τριβής παραμένει ο τρόπος διαχείρισης μέρους των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες.
Οι διαπραγματευτές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ειδικού ταμείου στο οποίο θα μπορούσαν να μεταφερθούν τα κεφάλαια αυτά, προκειμένου να υπάρξει ένας μηχανισμός ελεγχόμενης αποδέσμευσής τους.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις για το πώς θα μπορούσε να απελευθερωθεί μέρος των χρημάτων χωρίς να διαταραχθεί η ευρύτερη διαπραγματευτική διαδικασία.
Η Τεχεράνη μιλά για στασιμότηταΟι πληροφορίες αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών παραμένουν αντικρουόμενες.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις πρόσφατες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία. «Δεν έχει επιτευχθεί καμία απτή πρόοδος στη διαπραγματευτική διαδικασία», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.
Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Το εμπλουτισμένο ουράνιο στο επίκεντροΑπό αμερικανικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι το ζήτημα των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο θέμα των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη αποδεχθεί μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία, παρά τις συνεχιζόμενες επαφές που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.
Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, με στόχο την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στη σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.
Παρότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν καταγραφεί ενδείξεις αισιοδοξίας, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Τραμπ κατέθεσε αυστηρότερες τροποποιήσεις στην τελευταία πρόταση που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, με την ιρανική πλευρά να μην έχει ακόμη απαντήσει επισήμως.
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