Ρούμπιο για τη Γροιλανδία: Ανήκει στη Δανία «προς το παρόν» - Συνεχίζονται οι συνομιλίες με Ουάσινγκτον

Δηλώσεις από τον Ρούμπιο για τη Γροιλανδία λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στη Δανία από την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν

Δανίας «προς το παρόν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,



Κατά τη διάρκεια κατάθεσής του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται κυριαρχία σε εδάφη εντός του ΝΑΤΟ για να τα υπερασπιστούν.















Η σκιά των σχεδίων Τραμπ Οι δηλώσεις του Ρούμπιο έγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στη Δανία από την πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν, εξέλιξη που έβαλε τέλος σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας αρκετών μηνών.



Ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν διατηρεί τη θέση του και αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό συνομιλητή της αμερικανικής κυβέρνησης για τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία.



Κλείσιμο Ντόναλντ Τραμπ, επανέφερε στις αρχές του έτους το ενδεχόμενο απόκτησης της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η συζήτηση προκάλεσε έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και οδήγησε τη Δανία στην εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ακραίων σεναρίων που θα αφορούσαν αμερικανικές κινήσεις στο έδαφός της.



Εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ επιβαρύνθηκαν περαιτέρω μετά την κλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν νωρίτερα φέτος.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συνδράμουν στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.



Η Γροιλανδία αποτελεί μέρος της«προς το παρόν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο , αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον, Κοπεγχάγης και τοπικών αρχών για τον ρόλο του αρκτικού νησιού στη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας.Κατά τη διάρκεια κατάθεσής του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, οαπέφυγε να απαντήσει ευθέως στο ερώτημα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται κυριαρχία σε εδάφη εντός τουγια να τα υπερασπιστούν.Αντίθετα, εστίασε στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τη Δανία και τη Γροιλανδία για ζητήματα συλλογικής άμυνας. «Συμμετέχουμε ήδη σε συζητήσεις με τη Γροιλανδία και τη Δανία σχετικά με τη χρήση της για τη συλλογική άμυνα όλων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία του νησιού, επισημαίνοντας ότι αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας. «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο αυτή τη στιγμή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένει «αρκετά καλά νέα» από τις σχετικές συνομιλίες.Οι δηλώσεις τουέγιναν λίγο μετά την ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στη Δανία από την πρωθυπουργό, εξέλιξη που έβαλε τέλος σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας αρκετών μηνών.Ο υπουργός Εξωτερικώνδιατηρεί τη θέση του και αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό συνομιλητή της αμερικανικής κυβέρνησης για τα ζητήματα που αφορούν τη Γροιλανδία.Το θέμα είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις σχέσεις μεταξύ των συμμάχων όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ,, επανέφερε στις αρχές του έτους το ενδεχόμενο απόκτησης τηςαπό τιςΗ συζήτηση προκάλεσε έντονη ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και οδήγησε τη Δανία στην εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ακραίων σεναρίων που θα αφορούσαν αμερικανικές κινήσεις στο έδαφός της.Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών-μελών τουεπιβαρύνθηκαν περαιτέρω μετά την κλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν νωρίτερα φέτος.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συνδράμουν στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η Ισπανία δεν επέτρεψε τη χρήση αεροπορικών βάσεων στο έδαφός της, ενώ άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα αποστολής ναυτικών δυνάμεων για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.



Ακολούθησαν νέες εντάσεις όταν ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από το ΝΑΤΟ και στη συνέχεια έδωσε εντολή για την απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία στις αρχές Μαΐου.



Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ως μια κρίσιμη καμπή για τη Συμμαχία.



Όπως δήλωσε, η συνάντηση των ηγετών θα μπορούσε να εξελιχθεί στην «πιο σημαντική σύνοδο στην ιστορία του ΝΑΤΟ», καθώς αναμένεται να καθορίσει τις μελλοντικές ισορροπίες ασφαλείας στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αρκτική.