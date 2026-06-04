Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αϊόβα Τρένο Νεκρός

Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο

Ένας από τους επιβαίνοντες στο φορτηγό υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα

Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με  φορτηγό σε αγροτική περιοχή της ανατολικής Αϊόβα, στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη (3/6).

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σερίφης της κομητείας Poweshiek, Ματ Μάσχμαν, ένας από τους επιβαίνοντες στο φορτηγό υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε τον εκτροχιασμό 17 βαγονιών και δύο μηχανών της αμαξοστοιχίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές της περιοχής.

One dead and another injured after train strikes semi-truck in Iowa

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα εκτροχιασμένα βαγόνια στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

One killed, one injured in semi vs. train crash that caused massive derailment
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Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο

Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο
Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

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