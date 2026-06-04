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Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο
Ένας νεκρός έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην Αϊόβα: Εκτροχιάστηκαν 17 βαγόνια, δείτε βίντεο
Ένας από τους επιβαίνοντες στο φορτηγό υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά όταν εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με φορτηγό σε αγροτική περιοχή της ανατολικής Αϊόβα, στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη (3/6).
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σερίφης της κομητείας Poweshiek, Ματ Μάσχμαν, ένας από τους επιβαίνοντες στο φορτηγό υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε τον εκτροχιασμό 17 βαγονιών και δύο μηχανών της αμαξοστοιχίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές της περιοχής.
Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα εκτροχιασμένα βαγόνια στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.
Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σερίφης της κομητείας Poweshiek, Ματ Μάσχμαν, ένας από τους επιβαίνοντες στο φορτηγό υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ δεύτερο άτομο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε τον εκτροχιασμό 17 βαγονιών και δύο μηχανών της αμαξοστοιχίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές της περιοχής.
Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τα εκτροχιασμένα βαγόνια στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο.
Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης βρίσκονται σε εξέλιξη.
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