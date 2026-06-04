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Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος χαιρετίζει το νέο πλαίσιο στήριξης των Πατριαρχείων
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος χαιρετίζει το νέο πλαίσιο στήριξης των Πατριαρχείων
Στο επίκεντρο το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τους κληρικούς της Ομογένειας
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον μήνα Ιούνιο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 4 Ιουνίου 2026 υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, η ΔΙΣ έλαβε σειρά αποφάσεων, που αφορούν την εκκλησιαστική ζωή, την εκπαίδευση, τη νεότητα, τις υποτροφίες, τη διοργάνωση συνεδρίων και επετειακών εκδηλώσεων, ενώ ξεχωριστή θέση κατείχε η ενημέρωση που παρείχε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο για τους κληρικούς της Ομογένειας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Ιερά Σύνοδος, το νέο πλαίσιο στηρίζεται στη συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες.
Ο πρώτος άξονας αφορά τη θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα σταθερό και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο υπηρεσίας και υποστήριξης του κλήρου που διακονεί εκτός Ελλάδος.
Ο δεύτερος άξονας προβλέπει τη χορήγηση ειδικού επιδόματος στους κληρικούς της Ομογένειας, οι οποίοι δεν θα καταλαμβάνουν οργανική θέση Κληρικού Ομογένειας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του protothema.gr, το ύψος του επιδόματος δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα καθορίζεται ανά Πατριαρχείο και ανά Μητρόπολη, με κριτήριο τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις τοπικές συνθήκες και τις οικονομικές απαιτήσεις κάθε περιοχής όπου διακονεί ο κλήρος της Ομογένειας. Στο πλαίσιο των ωφελούμενων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών περιλαμβάνονται τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, ενώ στις σχετικές προβλέψεις εντάσσεται και η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, καθώς υπάγεται εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Ο τρίτος άξονας του σχεδίου νόμου προβλέπει την καθιέρωση ετήσιας επιχορήγησης προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών, που απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πραγματοποιήσουν σπουδές στις Θεολογικές Σχολές της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς εκκλησιαστικές πηγές που μίλησαν στο protothema.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί το ακριβές ύψος της επιχορήγησης, που θα λαμβάνει η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω της ΔΙΣ για την υποστήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος.
Η Σύνοδος υπογράμμισε τη σημασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, εκτιμώντας ότι συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της παρουσίας και της αποστολής των ιστορικών Πατριαρχείων στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και στη διαφύλαξη του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα τους.
Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη εκκλησιαστική, εθνική και πολιτισμική σημασία, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει έμπρακτα τους θεσμούς που αποτελούν διαχρονικά πυλώνες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού εκτός συνόρων.
Η Εκκλησία της Ελλάδος θα διαθέσει συνολικά 829.000 ευρώ για την υποστήριξη 100 Ελλήνων φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και 50 φοιτητών προερχόμενων από αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες 23 χωρών, οι οποίοι θα σπουδάσουν στην Ελλάδα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, η ΔΙΣ έλαβε σειρά αποφάσεων, που αφορούν την εκκλησιαστική ζωή, την εκπαίδευση, τη νεότητα, τις υποτροφίες, τη διοργάνωση συνεδρίων και επετειακών εκδηλώσεων, ενώ ξεχωριστή θέση κατείχε η ενημέρωση που παρείχε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με το υπό διαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο για τους κληρικούς της Ομογένειας.
Νέο σύστημα στήριξης για τα Πρεσβυγενή ΠατριαρχείαΙδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε η ΔΙΣ στην παρουσίαση του Σχεδίου Νόμου, που προωθεί το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού ενίσχυσης των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων της Ορθοδοξίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Ιερά Σύνοδος, το νέο πλαίσιο στηρίζεται στη συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες.
Ο πρώτος άξονας αφορά τη θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων Κληρικών Ομογένειας, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα σταθερό και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο υπηρεσίας και υποστήριξης του κλήρου που διακονεί εκτός Ελλάδος.
Ο δεύτερος άξονας προβλέπει τη χορήγηση ειδικού επιδόματος στους κληρικούς της Ομογένειας, οι οποίοι δεν θα καταλαμβάνουν οργανική θέση Κληρικού Ομογένειας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του protothema.gr, το ύψος του επιδόματος δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα καθορίζεται ανά Πατριαρχείο και ανά Μητρόπολη, με κριτήριο τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις τοπικές συνθήκες και τις οικονομικές απαιτήσεις κάθε περιοχής όπου διακονεί ο κλήρος της Ομογένειας. Στο πλαίσιο των ωφελούμενων εκκλησιαστικών δικαιοδοσιών περιλαμβάνονται τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, ενώ στις σχετικές προβλέψεις εντάσσεται και η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, καθώς υπάγεται εκκλησιαστικά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Ο τρίτος άξονας του σχεδίου νόμου προβλέπει την καθιέρωση ετήσιας επιχορήγησης προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ενίσχυση του προγράμματος υποτροφιών, που απευθύνεται σε αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πραγματοποιήσουν σπουδές στις Θεολογικές Σχολές της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς εκκλησιαστικές πηγές που μίλησαν στο protothema.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί το ακριβές ύψος της επιχορήγησης, που θα λαμβάνει η Εκκλησία της Ελλάδος μέσω της ΔΙΣ για την υποστήριξη του συγκεκριμένου προγράμματος.
Η Σύνοδος υπογράμμισε τη σημασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας, εκτιμώντας ότι συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της παρουσίας και της αποστολής των ιστορικών Πατριαρχείων στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και στη διαφύλαξη του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα τους.
Θερμές ευχαριστίες προς την υπουργό ΠαιδείαςΜετά την ενημέρωση για το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και προς την Ελληνική Κυβέρνηση, για την προώθηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.
Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μια παρέμβαση με ιδιαίτερη εκκλησιαστική, εθνική και πολιτισμική σημασία, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει έμπρακτα τους θεσμούς που αποτελούν διαχρονικά πυλώνες της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού εκτός συνόρων.
Υποτροφίες ύψους 829.000 ευρώΣτο πεδίο της εκπαίδευσης, η ΔΙΣ ενέκρινε την ανανέωση των υφιστάμενων υποτροφιών και τη χορήγηση νέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.
Η Εκκλησία της Ελλάδος θα διαθέσει συνολικά 829.000 ευρώ για την υποστήριξη 100 Ελλήνων φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και 50 φοιτητών προερχόμενων από αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες 23 χωρών, οι οποίοι θα σπουδάσουν στην Ελλάδα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο.
Η τελετή απονομής των υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο, κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας συνοδικής περιόδου.
Παράλληλα, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2026-2027, αφιερωμένου σε τέσσερις σημαντικές μορφές και κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας: τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τους ηρωικούς μοναχούς του Μεγάλου Σπηλαίου και την ανώνυμη γυναίκα της Ελληνικής Επανάστασης.
Παράλληλα ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση του Β΄ Πανελληνίου Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Στελεχών Νεότητας, που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των κατηχητικών δράσεων προς τους νέους.
Επιπλέον, εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Αρχιμανδρίτη π. Χερουβείμ Μουστάκα στη θέση του Διευθυντή της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Παράλληλα, ενέκρινε τη διοργάνωση του Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Θρησκευτικού Τουρισμού στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα την ανάδειξη των προσκυνηματικών διαδρομών της Θράκης και τη μοναστηριακή γαστρονομική παράδοση.
Τέλος, ενημερώθηκε για την έναρξη του προγράμματος «Γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», το οποίο υλοποιεί το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με Έλληνες ευρωβουλευτές.
Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την έγκριση νέων ιερών ακολουθιών, τη διεκπεραίωση θεμάτων Ιερών Μητροπόλεων και Συνοδικών Επιτροπών, καθώς και με τη λήψη αποφάσεων για τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.
Θρησκευτική εκπαίδευση και μαθητικοί θεσμοίΗ ΔΙΣ όρισε τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο ως εισηγητή στο ΣΤ΄ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο με αντικείμενο τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών μέσω των νέων προγραμμάτων σπουδών και των νέων σχολικών βιβλίων.
Παράλληλα, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού για το σχολικό έτος 2026-2027, αφιερωμένου σε τέσσερις σημαντικές μορφές και κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας: τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, τους ηρωικούς μοναχούς του Μεγάλου Σπηλαίου και την ανώνυμη γυναίκα της Ελληνικής Επανάστασης.
Νεότητα, επιμόρφωση και εκκλησιαστική εκπαίδευσηΗ Σύνοδος ενέκρινε επίσης τη διεξαγωγή του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Υπευθύνων Ιερέων Νεότητας και Στελεχών Νεότητας, το οποίο θα φιλοξενηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση του Β΄ Πανελληνίου Διαδικτυακού Σεμιναρίου Επιμόρφωσης Στελεχών Νεότητας, που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των κατηχητικών δράσεων προς τους νέους.
Επιπλέον, εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Αρχιμανδρίτη π. Χερουβείμ Μουστάκα στη θέση του Διευθυντή της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Πολιτισμός, συνέδρια και επετειακές εκδηλώσειςΗ ΔΙΣ έθεσε υπό την αιγίδα της τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 500 χρόνια από τη γέννηση του Οσίου Σεραφείμ του Δομβοΐτου το 2027, καθώς και τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη Μάχη του Μεγάλου Σπηλαίου.
Παράλληλα, ενέκρινε τη διοργάνωση του Ε΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Θρησκευτικού Τουρισμού στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα την ανάδειξη των προσκυνηματικών διαδρομών της Θράκης και τη μοναστηριακή γαστρονομική παράδοση.
Τέλος, ενημερώθηκε για την έναρξη του προγράμματος «Γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», το οποίο υλοποιεί το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με Έλληνες ευρωβουλευτές.
Οι εργασίες της Συνόδου ολοκληρώθηκαν με την έγκριση νέων ιερών ακολουθιών, τη διεκπεραίωση θεμάτων Ιερών Μητροπόλεων και Συνοδικών Επιτροπών, καθώς και με τη λήψη αποφάσεων για τρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.
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