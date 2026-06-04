Χεζμπoλάχ: Ντροπιαστικές οι συζητήσεις με Ισραήλ, θέλουμε πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων
Χεζμπoλάχ: Ντροπιαστικές οι συζητήσεις με Ισραήλ, θέλουμε πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων
Κανείς στο βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλής όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις σε βάρος μας, απείλησε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ
Σκληρή προειδοποίηση προς το Ισραήλ απηύθυνε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, υποστηρίζοντας ότι οι περιοχές στα βόρεια της χώρας θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται υπό απειλή όσο ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης υποστήριξε ότι η ασφάλεια των ισραηλινών περιοχών κοντά στα σύνορα συνδέεται άμεσα με την κατάσταση στον νότιο Λίβανο και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιεί το Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον Κάσεμ, η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης της στρατιωτικής παρουσίας της με ευρύτερες πολιτικές διευθετήσεις ή με τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας.
«Αγωνιζόμαστε για τη γη μας και τον λαό μας, στηριζόμενοι στις αρχές μας, ώστε να μην είμαστε υποταγμένοι σε κανέναν και οι επόμενες γενιές να μπορούν να ζήσουν ελεύθερα στην πατρίδα τους δίπλα στους συμπολίτες τους», ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.
Όπως υποστήριξε, η συμφωνία αποτελεί «οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση της οργάνωσης στους όρους που έχουν τεθεί.
Ο Κάσεμ ξεκαθάρισε ότι οι βασικές απαιτήσεις της Χεζμπολάχ παραμένουν αμετάβλητες και αφορούν την πλήρη παύση των εχθροπραξιών και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.
«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια ολοκληρωμένη εκεχειρία και η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότο», τόνισε.
Χαρακτήρισε τις συνομιλίες αυτές «ντροπιαστικές» και «φάρσα», εκφράζοντας την έντονη αντίθεση της οργάνωσης σε οποιαδήποτε διαδικασία πολιτικής συνεννόησης που δεν περιλαμβάνει, όπως υποστηρίζει, τον πλήρη τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων.
Κατά τη διάρκεια ομιλίας του, ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης υποστήριξε ότι η ασφάλεια των ισραηλινών περιοχών κοντά στα σύνορα συνδέεται άμεσα με την κατάσταση στον νότιο Λίβανο και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποιεί το Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον Κάσεμ, η Χεζμπολάχ δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια σύνδεσης της στρατιωτικής παρουσίας της με ευρύτερες πολιτικές διευθετήσεις ή με τους όρους μιας πιθανής εκεχειρίας.
«Αγωνιζόμαστε για τη γη μας και τον λαό μας, στηριζόμενοι στις αρχές μας, ώστε να μην είμαστε υποταγμένοι σε κανέναν και οι επόμενες γενιές να μπορούν να ζήσουν ελεύθερα στην πατρίδα τους δίπλα στους συμπολίτες τους», ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.
Hezbollah leader Naim Qassem rejects the Lebanon-Israel ceasefire agreement, which he calls "Satan's dream in heaven," and warned that as long as Israel continues to strike and be present in Lebanon, Israel's northern communities will not be safe.— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 4, 2026
In a written statement, Qassem… pic.twitter.com/9yYzrrJQyQ
Απορρίπτει τη νέα εκεχειρίαΟ ηγέτης της Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίσης δριμεία επίθεση κατά της πρόσφατης συμφωνίας εκεχειρίας που ανακοινώθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Όπως υποστήριξε, η συμφωνία αποτελεί «οδικό χάρτη για την εξόντωση μέρους του λιβανικού λαού», εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση της οργάνωσης στους όρους που έχουν τεθεί.
Ο Κάσεμ ξεκαθάρισε ότι οι βασικές απαιτήσεις της Χεζμπολάχ παραμένουν αμετάβλητες και αφορούν την πλήρη παύση των εχθροπραξιών και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.
«Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια ολοκληρωμένη εκεχειρία και η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότο», τόνισε.
Επίθεση κατά της λιβανικής κυβέρνησηςΟ επικεφαλής της Χεζμπολάχ στράφηκε και εναντίον της λιβανικής κυβέρνησης, επικρίνοντας τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με το Ισραήλ.
Χαρακτήρισε τις συνομιλίες αυτές «ντροπιαστικές» και «φάρσα», εκφράζοντας την έντονη αντίθεση της οργάνωσης σε οποιαδήποτε διαδικασία πολιτικής συνεννόησης που δεν περιλαμβάνει, όπως υποστηρίζει, τον πλήρη τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα