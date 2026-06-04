Χεζμπoλάχ: Ντροπιαστικές οι συζητήσεις με Ισραήλ, θέλουμε πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων

Κανείς στο βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλής όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις σε βάρος μας, απείλησε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ