Θρίλερ με 11χρονη που αγνοείται στη Γαλλία: Συνελήφθη ο πατέρας συμμαθήτριάς της που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες

Έξι μέρες δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής η 11χρονη μαθήτρια ενώ μάρτυρες αναφέρουν πως την είδαν την περασμένη Παρασκευή μέσα στο όχημα του πατέρα της καλύτερης της φίλης - Ο 41χρονος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικα κορίτσια