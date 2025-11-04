Ο Βασιλιάς Κάρολος έχρισε ιππότη τον Ντέιβιντ Μπέκαμ - Δείτε βίντεο

Ο Μπέκαμ με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας

Ο Μπέκαμ παραμένει μέχρι σήμερα. Με τη Γιουνάιτεντ κέρδισε έξι τίτλους Premier League, δύο Κύπελλα Αγγλίας και συμμετείχε στην ιστορική τριπλή κατάκτηση του 1999, όταν η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον νίκησε την Μπάγερν Μονάχου στον τελικό του Champions League.Το 2003 μετακόμισε στη, πλάι σε αστέρες, όπως ο Ρονάλντο και ο Ζινεντίν Ζιντάν. Αν και πέρασε μια περίοδο χωρίς τίτλους, κατέκτησε τελικά την La Liga το 2007, λίγο πριν φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ενίσχυσε το ποδόσφαιρο μέσω της συμμετοχής του στους, κατακτώντας δέκα τρόπαια.Μετακόμισε για δέκα μήνες και στο Μιλάνο για χάρη της, ως δανεικός από τον αμερικανικό σύλλογο (Ιανουάριο έως Μάιο του 2009 και Ιανουάριο έως Μάιο του 2010).Το 2013 ολοκλήρωσε την καριέρα του με την, σηκώνοντας το πρωτάθλημα της Ligue 1.Με τηναγωνίστηκε 115 φορές, οι 58 εκ των οποίων ως αρχηγός, από το ντεμπούτο του το 1996 απέναντι στη Μολδαβία.Παρά τις επιτυχίες, δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κάποιο διεθνές τρόπαιο, αν και αγωνίστηκε σε πέντε διαδοχικά τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων τριών Παγκοσμίων Κυπέλλων.Αξέχαστη παραμένει μία στιγμή από το 2001, όταν σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο τελευταίο λεπτό εναντίον της Ελλάδας εξασφαλίζοντας την πρόκριση της Αγγλίας στο Μουντιάλ του 2002.Εκτός γηπέδων, ο γάμος του με τη σχεδιάστρια μόδας και πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, Βικτόρια Μπέκαμ, το 1999, εδραίωσε το ζευγάρι ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παγκοσμίως.Όπως αποκάλυψε η Daily Mail, πριν από την τελετή η Βικτόρια σχεδίασε η ίδια το τριών τεμαχίων κοστούμι που φόρεσε ο σύζυγός της, έργο που ξεκίνησε τον Ιούνιο, όταν το ζευγάρι πληροφορήθηκε την επικείμενη τιμητική διάκριση.Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μπέκαμ έχει στηρίξει, υπηρετώντας ωςαπό το 2005.Το 2024 ορίστηκε, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 1990 από τον ίδιο τον Κάρολο., μεγάλωσα σε ένα σπίτι που την αγαπούσε βαθιά, δήλωσε τον Ιανουάριο στο περιοδικό Town & Country. «Όταν ο βασιλιάς μου ζήτησε να συμμετάσχω στο ίδρυμά του, ένιωσα μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια – τηλεφώνησα αμέσως στη μητέρα μου».