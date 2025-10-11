Δεν παραδίδουμε τα όπλα, λέει η Χαμάς, σύμφωνα με το AFP - Κάλεσε 7.000 μέλη σε επιστράτευση για να ανακτήσει έλεγχο σε περιοχές της Γάζας

Ένας απόστρατος αξιωματικός ασφαλείας που είχε υπηρετήσει για χρόνια υπό την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα εξέφρασε φόβους ότι η περιοχή οδεύει προς έναν νέο γύρο εσωτερικού αίματος.«Η Χαμάς δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα όπλα και η βία είναι ο μόνος τρόπος να διατηρήσει ζωντανό το κίνημά της», είπε στο BBC.«Η Γάζα έχει κατακλυστεί από όπλα. Ληστές λεηλάτησαν χιλιάδες όπλα και σφαίρες από τις αποθήκες της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου, ενώ ορισμένες ομάδες έλαβαν ακόμη και προμήθειες από το Ισραήλ. Αυτή είναι η τέλεια συνταγή για εμφύλιο πόλεμο: όπλα, απογοήτευση, χάος και ένα κίνημα απελπισμένο να επανακτήσει τον έλεγχο πάνω σε έναν εξαντλημένο και ρημαγμένο πληθυσμό».Ο ειδικός σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ζει στη Γάζα, δήλωσε ότι μένει να φανεί αν η Χαμάς θα αποδεχθεί να παραδώσει τον έλεγχο στο έδαφος ή θα επιχειρήσει να εμποδίσει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου.«Υπάρχει αναμφίβολα εκτεταμένος φόβος μεταξύ των κατοίκων της Γάζας για πιθανές εσωτερικές συγκρούσεις, δεδομένων των πολλών παραγόντων που μπορούν να τις πυροδοτήσουν», είπε.Πρόσθεσε, ακόμα, ότι η Χαμάς αναγκάστηκε να αποδεχθεί το ειρηνευτικό σχέδιο εξαιτίας της έντονης πίεσης που δέχεται. «Πιστεύω ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειές της να διατηρήσει επιρροή με κάθε μέσο, ακόμη και μέσω ανάμειξης στα θέματα ασφαλείας, θα μπορούσαν τελικά να θέσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία και να οδηγήσουν τους κατοίκους της Γάζας σε ακόμη μεγαλύτερα δεινά», ανέφερε.