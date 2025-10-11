Συνελήφθησαν ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του παιδιού - Οι αρχές αναζητούν τυχόν ευθύνες και παραλείψεις στη λειτουργία του ξενοδοχείου και στα μέτρα ασφαλείας που τηρούνταν στον χώρο της πισίνας