Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου
GALA
Αλεξάνδρα Νίκα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Σήλια Κριθαριώτη Κωνσταντίνος Αργυρός

Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου

Τη φωτογραφία αναδημοσίευσαν και η Αμερικανίδα πρέσβης και η σχεδιάστρια μόδας

Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου
192 ΣΧΟΛΙΑ
Μια selfie που τράβηξε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και την σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη, δημοσίευσε στο instagram της η Αλεξάνδρα Νίκα.

«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου» έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού στη λεζάντα της φωτογραφίας που αναδημοσίευσαν και η Αμερικανίδα πρέσβης και η σχεδιάστρια μόδας.

Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου


Εκτός από τη φωτογραφία αυτή, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φιλάει να ανταλλάσσει φιλί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.



Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται ότι έχει αναπτύξει φιλική σχέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή και τη σύζυγό του καθώς σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο χόρεψε με την ψυχή της το τραγούδι το «Μάλλον κάτι ξέρω».

O χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Αγοράκι 6 ετών πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου - Φωτογραφία από το σημείο

Πρώτα την έκαψε και μετά τη μαχαίρωσε - Τι κρύβεται πίσω από την άγρια επίθεση της 17χρονης θετής κόρης στη Γερμανίδα δήμαρχο

Το «θαυματουργό νερό» του Καματερού: Η απάτη που πότισε την Ελλάδα με ψεύτικη ελπίδα πως θα νικήσει τον καρκίνο
192 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης