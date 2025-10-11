Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου
Η selfie της Αλεξάνδρας Νίκα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τη Σήλια Κριθαριώτη: Με τις υπέροχες κυρίες μου
Τη φωτογραφία αναδημοσίευσαν και η Αμερικανίδα πρέσβης και η σχεδιάστρια μόδας
Μια selfie που τράβηξε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και την σχεδιάστρια μόδας, Σήλια Κριθαριώτη, δημοσίευσε στο instagram της η Αλεξάνδρα Νίκα.
«Μαζί με τις υπέροχες κυρίες μου» έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού στη λεζάντα της φωτογραφίας που αναδημοσίευσαν και η Αμερικανίδα πρέσβης και η σχεδιάστρια μόδας.
Εκτός από τη φωτογραφία αυτή, η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να φιλάει να ανταλλάσσει φιλί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φαίνεται ότι έχει αναπτύξει φιλική σχέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή και τη σύζυγό του καθώς σε φιλανθρωπικό γκαλά στο Λονδίνο χόρεψε με την ψυχή της το τραγούδι το «Μάλλον κάτι ξέρω».
