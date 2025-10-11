Στην Αίγυπτο τη Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν - Θα συμμετάσχει σε σύνοδο για την εκεχειρία στη Γάζα
Στην Αίγυπτο τη Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν - Θα συμμετάσχει σε σύνοδο για την εκεχειρία στη Γάζα

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν ο Τραμπ μεταβεί στην Αίγυπτο μετά το Ισραήλ κι αν θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να στηρίξει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα για την οποία μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να συζητήσει την εφαρμογή των επόμενων φάσεών της, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η γαλλική προεδρία δεν διευκρίνισε αν ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης ενδέχεται να μεταβεί στην Αίγυπτο μετά το Ισραήλ, καθώς ήταν ο κύριος διαμεσολαβητής της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Μακρόν θα μεταβεί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, το αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα όπου πραγματοποιήθηκαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία για τη Γάζα.

Εκεί θα έχει συνομιλίες «με εταίρους σχετικά με τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου», ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι το ταξίδι του Μακρόν αποτελεί συνέχεια της γαλλο-σαουδαραβικής πρωτοβουλίας για την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, βασισμένης στη «λύση των δύο κρατών», δηλαδή της συνύπαρξης ισραηλινού και παλαιστινιακού κράτους.

Τον περασμένο μήνα, η Γαλλία αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της προς αυτόν τον στόχο, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ και επικρίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.


