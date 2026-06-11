Τατουάζ με αρχαίο Έλληνα πολεμιστή έχει στο στήθος του ο άνδρας που έσωσε τον 44χρονο από τον Σουδανό στο Μπέλφαστ

Σύμβολο θάρρους και πολεμικού πνεύματος το τατουάζ για τον άνδρα που σταμάτησε τον Σουδανό που επιτέθηκε με μαχαίρι στον Στίβεν Όγκιλβι

Ματ Μαγκ Τιερνάν, ο 32χρονος που ακινητοποίησε τον Σουδανό που επιτέθηκε στον άνδρα στον Μπέλφαστ.



Ο Τιερνάν έχει στην αριστερή πλευρά του στήθους, όπως φαίνεται στη φωτογραφία πιο πάνω που έχει αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα, ένα μεγάλο τατουάζ με έναν Σπαρτιάτη πολεμιστή.







Δείτε βίντεο με το περιστατικό - Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:





καταδίκασε τα αντιμεταναστευτικά επεισόδια που ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση.



«Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του και στο να διαμαρτύρεται. Όταν όμως η διαμαρτυρία γίνεται βίαιη, τότε χάνεται ο σκοπός της και αυτό που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί», ανέφερε.



Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών καταστράφηκε και κατάστημα κοντά στο σπίτι του, το οποίο λειτουργούσε επί δύο δεκαετίες από την ίδια οικογένεια.



Κλείσιμο διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για να του προσφερθεί συμβολικά «μια μπύρα».



Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 λίρες. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να κρατήσει τα χρήματα και ζήτησε να διατεθούν στον Στίβεν Όγκιλβι, το θύμα της επίθεσης, και την οικογένειά του για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασής του.



Κατά τη διάρκεια των ταραχών το διήμερο μετά το αιματηρό περιστατικό, περί τους 30 ανθρώπους «έμειναν άστεγα επειδή κάποιοι πήγαν από πόρτα σε πόρτα προσπαθώντας να εντοπίσουν αλλοδαπούς για να τους κάψουν μέσα στα σπίτια τους», εξήγησε υπουργός. Το νεότερο θύμα ήταν μόλις δύο μηνών και χρειάστηκε να μεταφερθεί από το σπίτι του.



Θαυμασμό για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό φαίνεται να έχει ο, ο 32χρονος που ακινητοποίησε τον Σουδανό που επιτέθηκε στον άνδρα στον Μπέλφαστ.Ο Τιερνάν έχει στην αριστερή πλευρά του στήθους, όπως φαίνεται στη φωτογραφία πιο πάνω που έχει αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα, ένα μεγάλο τατουάζ με έναν Σπαρτιάτη πολεμιστή.Είναι ένα συνηθισμένο σύμβολο για το θάρρος και το πολεμικό πνεύμα που σχετίζεται με την αρχαία Σπάρτη και τους ανθρώπους της.Μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή Good Morning Britain του ITV, ο Μαγκ Τιερνάν«Ο καθένας έχει δικαίωμα στη γνώμη του και στο να διαμαρτύρεται. Όταν όμως η διαμαρτυρία γίνεται βίαιη, τότε χάνεται ο σκοπός της και αυτό που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί», ανέφερε.Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των ταραχών καταστράφηκε και κατάστημα κοντά στο σπίτι του, το οποίο λειτουργούσε επί δύο δεκαετίες από την ίδια οικογένεια.Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η παρέμβασή του τη Δευτέρα, δημιουργήθηκεγια να του προσφερθεί συμβολικά «μια μπύρα».Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να κρατήσει τα χρήματα και ζήτησε να διατεθούν στον Στίβεν Όγκιλβι, το θύμα της επίθεσης, και την οικογένειά του για την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασής του.Κατά τη διάρκεια των ταραχών το διήμερο μετά το αιματηρό περιστατικό, περί τους 30 ανθρώπους «έμειναν άστεγα επειδή κάποιοι πήγαν από πόρτα σε πόρτα προσπαθώντας να εντοπίσουν αλλοδαπούς για να τους κάψουν μέσα στα σπίτια τους», εξήγησε υπουργός. Το νεότερο θύμα ήταν μόλις δύο μηνών και χρειάστηκε να μεταφερθεί από το σπίτι του.

Ο 30χρονος δράστης Την Τετάρτη, ο 30χρονος Χάντι Αλοντίντ οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Μπέλφαστ με κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου χωρίς εύλογη αιτία, καθώς και για απειλές κατά της ζωής εργαζομένου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), οι οποίες φέρεται να διατυπώθηκαν την ίδια ημέρα με την επίθεση, στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε για έναν τραυματισμό στο χέρι.



Ο Αλοντίντ δεν μίλησε κατά την παρουσία του στο δικαστήριο και δεν απάντησε στις ερωτήσεις που του απευθύνθηκαν.

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή του, απορρίπτοντας το αίτημα αποφυλάκισης με εγγύηση. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 8 Ιουλίου.



Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, παρενέβη δημόσια μετά τα επεισόδια βίας που ακολούθησαν στο Μπέλφαστ, καταδικάζοντας τις ταραχές και τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στην πόλη. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Στάρμερ χαρακτήρισε τα επεισόδια «σοκαριστικά και εντελώς απαράδεκτα», υποστηρίζοντας ότι είναι σαφές πως ορισμένοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν «εξαιτίας της καταγωγής τους».



«Δεν θα το ανεχθώ», τόνισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι όσοι ευθύνονται για τα επεισόδια «θα αντιμετωπίσουν όλη τη δύναμη του νόμου». Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, επισημαίνοντας ότι η αστυνομία πρέπει να μπορέσει να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο της.