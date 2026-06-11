Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο ξεκίνησε, ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία NOAA

Το Ελ Νίνιο θερμαίνει τις επιφανειακές θερμοκρασίες στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα του Ειρηνικού, κοντά στον Ισημερινό, προκαλώντας παγκόσμιας κλίμακας αλλαγές στα συστήματα των ανέμων, της πίεσης και των βροχοπτώσεων