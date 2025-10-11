Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς συγκεντρώνει ομήρους για να τους παραδώσει στο Ισραήλ - Οι όροι της ανταλλαγής

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων, ενώ χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μετά την έναρξη της εκεχειρίας