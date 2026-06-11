Αναβάλλεται επ’ αόριστον το άνοιγμα της γέφυρας Γκόρντι Χάου μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ

Το άνοιγμα της γέφυρας Γκόρντι Χάου, που παίρνει το όνομά της από τον Καναδό θρύλο του χόκεϊ επί πάγου, αμφισβητήθηκε τον Φεβρουάριο από τον Ντόναλντ Τραμπ που έκρινε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους το μισό, τουλάχιστον, της υποδομής