Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Οι αγώνες του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι ασφαλείς αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, λέει ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας
Οι αγώνες του Μουντιάλ στις ΗΠΑ θα είναι ασφαλείς αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, λέει ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας
Ο Μαρκγουέιν Μάλιν συνέκρινε τους επερχόμενους αγώνες στα αμερικανικά στάδια με «78 Super Bowl σε 38 ημέρες»
Οι αγώνες που θα διεξαχθούν στις έντεκα αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλοφ του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, «θα είναι πολύ ασφαλείς», αλλά «δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Μαρκγουέιν Μάλιν.
«Έχουμε πραγματικά κινητοποιηθεί. Όλες οι πόλεις μας που φιλοξενούν αγώνες έχουν πραγματικά συνεργαστεί. Οι αγώνες θα είναι πολύ ασφαλείς. (...) Είναι όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο», τόνισε σήμερα ο υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ στο Fox News, συγκρίνοντας τους επερχόμενους αγώνες στα αμερικανικά στάδια με «78 Super Bowl σε 38 ημέρες».
Ο αξιωματούχος προσδιόρισε συγκεκριμένα την ζώνη «πριν την είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας, κάτι που μας ανησυχεί πολύ». «Αλλά ενισχύουμε» την αστυνομική παρουσία εκεί, ανέφερε.
Έντεκα από τα δεκαέξι στάδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκονται στις ΗΠΑ, από τη Βοστώνη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, συμπεριλαμβανομένων της Ατλάντα και του Κάνσας Σίτι.
Ο πρώτος αγώνας που θα διεξαχθεί εκεί θα είναι οι ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης στο Λος Άντζελες αύριο Παρασκευή. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στα προάστια της Νέας Υόρκης.
Ο εναρκτήριος αγώνας, μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Μεξικού σήμερα το βράδυ (ώρα Ελλάδας).
«Έχουμε πραγματικά κινητοποιηθεί. Όλες οι πόλεις μας που φιλοξενούν αγώνες έχουν πραγματικά συνεργαστεί. Οι αγώνες θα είναι πολύ ασφαλείς. (...) Είναι όσο πιο ασφαλείς γίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο», τόνισε σήμερα ο υπουργός της κυβέρνησης Τραμπ στο Fox News, συγκρίνοντας τους επερχόμενους αγώνες στα αμερικανικά στάδια με «78 Super Bowl σε 38 ημέρες».
Ο αξιωματούχος προσδιόρισε συγκεκριμένα την ζώνη «πριν την είσοδο στην περίμετρο ασφαλείας, κάτι που μας ανησυχεί πολύ». «Αλλά ενισχύουμε» την αστυνομική παρουσία εκεί, ανέφερε.
Έντεκα από τα δεκαέξι στάδια για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 βρίσκονται στις ΗΠΑ, από τη Βοστώνη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, συμπεριλαμβανομένων της Ατλάντα και του Κάνσας Σίτι.
Ο πρώτος αγώνας που θα διεξαχθεί εκεί θα είναι οι ΗΠΑ εναντίον της Παραγουάης στο Λος Άντζελες αύριο Παρασκευή. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου στα προάστια της Νέας Υόρκης.
Ο εναρκτήριος αγώνας, μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, θα πραγματοποιηθεί στην Πόλη του Μεξικού σήμερα το βράδυ (ώρα Ελλάδας).
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