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Τρόμος στη Φλόριντα: Καρχαρίας επιτίθεται σε υπάλληλο ναυτικής βάσης που φώναζε «βοήθεια» - Δείτε βίντεο
Τρόμος στη Φλόριντα: Καρχαρίας επιτίθεται σε υπάλληλο ναυτικής βάσης που φώναζε «βοήθεια» - Δείτε βίντεο
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά τραύματα στα χέρια, αλλά τελικά διασώθηκε από περαστικούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Στιγμές τρόμου έζησε υπάλληλος ναυτικής βάσης της Φλόριντα όταν ένας καρχαρίας του επιτέθηκε ενώ έκανε διάλειμμα κολυμπώντας με αναπνευστήρα.
Ένας μάρτυρας κατέγραψε την επίθεση, η οποία έδειχνε το θύμα να φωνάζει «βοήθεια» καθώς χτυπιόταν στο νερό. Ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τον καρχαρία εμφανίστηκε και το πτερύγιο.
Ο διοικητής της βάσης Τριστάν Ολιβέρια δήλωσε στο NBC ότι ο υπάλληλος έκανε καταδύσεις με αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματός του όταν έλαβε χώρα η επίθεση.
Σύμφωνα με την ναυτική βάση, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια, αλλά τελικά διασώθηκε από περαστικούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Το βίντεο της επίθεσης έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Ο χειρότερος εφιάλτης μου έγινε πραγματικότητα. Ακριβώς όπως στην αρχή της ταινίας “τα σαγόνια του καρχαρία”. Είναι φρικτό. Πώς η ζωή του άλλαξε για πάντα σε μια στιγμή. Προσεύχομαι για αυτόν τον νεαρό άνδρα».
«Ευχές για πλήρη ανάρρωση. Τρομακτικός τρόπος να περάσεις το μεσημεριανό διάλειμμα», έγραψε κάποιος άλλος. «Αυτό ήταν ένα φρικτό μεσημεριανό διάλειμμα. Μια βουτιά. Ένα δάγκωμα. Η ζωή αλλάζει εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε ένας τρίτος.
Ο Δρ Τζον Κάρλσον, ερευνητής βιολόγος στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, δήλωσε στον τοπικό σταθμό WJHG, ότι οι καρχαρίες μεταναστεύουν σε παράκτιες περιοχές για να γεννήσουν αυτή την εποχή του χρόνου. «Η πραγματικότητα είναι ότι η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Έχετε περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστείτε από το χορτοκοπτικό σας, να τραυματιστείτε από δάγκωμα σκύλου ή να σας χτυπήσει τηλεόραση, παρά να σας επιτεθεί καρχαρίας», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις.
Ο Κάρλσον προειδοποίησε τους κολυμβητές να αποφεύγουν τα θολά νερά και να μην κολυμπούν την αυγή ή το σούρουπο, καθώς είναι πιο εύκολο για τους καρχαρίες να μπερδέψουν τους ανθρώπους με θήραμα.
Ένας μάρτυρας κατέγραψε την επίθεση, η οποία έδειχνε το θύμα να φωνάζει «βοήθεια» καθώς χτυπιόταν στο νερό. Ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τον καρχαρία εμφανίστηκε και το πτερύγιο.
Ο διοικητής της βάσης Τριστάν Ολιβέρια δήλωσε στο NBC ότι ο υπάλληλος έκανε καταδύσεις με αναπνευστήρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματός του όταν έλαβε χώρα η επίθεση.
Σύμφωνα με την ναυτική βάση, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά στα χέρια, αλλά τελικά διασώθηκε από περαστικούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Το βίντεο της επίθεσης έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έναν χρήστη να σχολιάζει: «Ο χειρότερος εφιάλτης μου έγινε πραγματικότητα. Ακριβώς όπως στην αρχή της ταινίας “τα σαγόνια του καρχαρία”. Είναι φρικτό. Πώς η ζωή του άλλαξε για πάντα σε μια στιγμή. Προσεύχομαι για αυτόν τον νεαρό άνδρα».
«Ευχές για πλήρη ανάρρωση. Τρομακτικός τρόπος να περάσεις το μεσημεριανό διάλειμμα», έγραψε κάποιος άλλος. «Αυτό ήταν ένα φρικτό μεσημεριανό διάλειμμα. Μια βουτιά. Ένα δάγκωμα. Η ζωή αλλάζει εκείνη τη στιγμή», πρόσθεσε ένας τρίτος.
Ο Δρ Τζον Κάρλσον, ερευνητής βιολόγος στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας, δήλωσε στον τοπικό σταθμό WJHG, ότι οι καρχαρίες μεταναστεύουν σε παράκτιες περιοχές για να γεννήσουν αυτή την εποχή του χρόνου. «Η πραγματικότητα είναι ότι η πιθανότητα είναι πολύ χαμηλή. Έχετε περισσότερες πιθανότητες να τραυματιστείτε από το χορτοκοπτικό σας, να τραυματιστείτε από δάγκωμα σκύλου ή να σας χτυπήσει τηλεόραση, παρά να σας επιτεθεί καρχαρίας», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις.
Ο Κάρλσον προειδοποίησε τους κολυμβητές να αποφεύγουν τα θολά νερά και να μην κολυμπούν την αυγή ή το σούρουπο, καθώς είναι πιο εύκολο για τους καρχαρίες να μπερδέψουν τους ανθρώπους με θήραμα.
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