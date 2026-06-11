Δέκα εργαζόμενοι ενός νοσοκομείου της Τύρου τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επιδρομή

Σύμφωνα με τον γιατρό, «είναι η έκτη φορά που η περίμετρος του νοσοκομείου βρίσκεται στο στόχαστρο ισραηλινών επιδρομών από την έναρξη του πολέμου» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, τη 2α Μαρτίου