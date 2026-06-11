Το «χαρτί» του χάους στις αγορές και την ενέργεια παίζει το Ιράν, απαντώντας στον Τραμπ για το νησί Χαργκ: Για σοβαρή αποσταθεροποίηση μιλά ο Γκαλιμπάφ