Το protothema στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ: Οι πρώτες ώρες της εύθραυστης εκεχειρίας, δείτε βίντεο
Ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνει σταδιακά στη βόρεια Γάζα, οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται - Το πολιτικό βάρος που προσδίδει στη διαδικασία η επίσκεψη του Τραμπ
Στα σύνορα Γάζας – Ισραήλ, οι πρώτες ώρες της νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός κυλούν με μια παράξενη, σχεδόν ανατριχιαστική για τα δύο χρόνια πολέμου, σιωπή. Τα σημεία ελέγχου παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι δυνάμεις και των δύο πλευρών τηρούν στάση αναμονής. Η συμφωνία, που επετεύχθη ύστερα από εβδομάδες διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση Αμερικανών και Καταριανών αξιωματούχων, θεωρείται η πιο ουσιαστική προσπάθεια για τερματισμό του πολέμου από την αρχή των συγκρούσεων.
Από νωρίς το πρωί, τα πρώτα κονβόι ανθρωπιστικής βοήθειας μπήκαν στη βόρεια Γάζα. Η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται μερικώς, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει τη διέλευση καυσίμων και ιατρικού εξοπλισμού. Παράλληλα, οι διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου και του ΟΗΕ επιχειρούν σε περιοχές που είχαν μείνει αποκλεισμένες για εβδομάδες.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Χαμάς προχώρησε στην απελευθέρωση ομάδας Ισραηλινών ομήρων, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά. Σύμφωνα με τις ισραηλινές Aρχές, πρόκειται για το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα εξελιχθεί σε στάδια, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων. Η ανταλλαγή θα συνεχιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες, υπό την επιτήρηση διεθνών παρατηρητών.
Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ τη Δευτέρα προσθέτει πολιτικό βάρος στη συμφωνία. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να απευθυνθεί στην Κνέσετ και να συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων, σε μια κίνηση που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει «ένδειξη δέσμευσης για σταθερότητα στην περιοχή». Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι Αμερικανοί σύμβουλοι ασφαλείας θα παραμείνουν στο Τελ Αβίβ για να παρακολουθούν την εφαρμογή της συμφωνίας.
Στο πεδίο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Σποραδικές παραβιάσεις καταγράφηκαν τις πρώτες ώρες, κυρίως στη Ράφα και στα βόρεια της Γάζας, χωρίς όμως να απειλούν μέχρι στιγμής τη συνολική ισχύ της εκεχειρίας. Οι ισραηλινές δυνάμεις δηλώνουν ότι θα απαντήσουν «σε κάθε πρόκληση», ενώ η Χαμάς μιλά για «δοκιμασία εμπιστοσύνης».
Η ατμόσφαιρα στα σύνορα είναι φορτισμένη. Κουρασμένοι στρατιώτες, οικογένειες που περιμένουν νέα, δημοσιογράφοι σε διαρκή ετοιμότητα. Οι απεσταλμένοι του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης και Μαρίνος Αλειφέρης, από τα σημεία παρατήρησης στο νότιο Ισραήλ, καταγράφουν λεπτό προς λεπτό την εφαρμογή της συμφωνίας, τα τεστ αντοχής και τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης.
Η επόμενη εβδομάδα θα δείξει αν η συμφωνία θα αντέξει. Οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται, οι διαμεσολαβητές παραμένουν ενεργοί και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί προσεκτικά. Για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες, υπάρχει παράθυρο ελπίδας – αλλά και η επίγνωση ότι αρκεί ένα μόνο περιστατικό για να το κλείσει.
