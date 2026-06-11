Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Οι Αρχές στη Νορβηγία σκότωσαν άλκη που βρέθηκε να καλπάζει στο κέντρο του Όσλο
Οι Αρχές στη Νορβηγία σκότωσαν άλκη που βρέθηκε να καλπάζει στο κέντρο του Όσλο
Το ζώο βρέθηκε αποπροσανατολισμένο, να καλπάζει στους δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας και να περνάει ανάμεσα σε αυτοκίνητα και πεζούς
Οι Αρχές άγριας ζωής στη Νορβηγία πυροβόλησαν και σκότωσαν μία άλκη που ήταν αποπροσανατολισμένη και βρέθηκε να καλπάζει στο κέντρο του Όσλο, προς έκπληξη των περαστικών.
Εικόνες που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιεύθηκαν από νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το ζώο, εμφανώς αποπροσανατολισμένο, να καλπάζει στους δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας και να περνάει ανάμεσα σε αυτοκίνητα και πεζούς.
Ο Jon Hagen από το νορβηγικό συμβούλιο άγριας ζωής είπε ότι η άλκη ήταν στρεσαρισμένη και τραυματισμένη και πως θα ήταν σχεδόν αδύνατο να την βγάλουν ζωντανή από το σημείο.
Ενώ τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σπάνια, αυτό είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στη Σκανδιναβία που συμβαίνει σε δύο ημέρες.
Χθες στη Σουηδία, οι Αρχές σκότωσαν μια νεαρή άλκη, που είχε χαθεί στους δρόμους της Στοκχόλμης.
Εικόνες που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες και δημοσιεύθηκαν από νορβηγικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν το ζώο, εμφανώς αποπροσανατολισμένο, να καλπάζει στους δρόμους της νορβηγικής πρωτεύουσας και να περνάει ανάμεσα σε αυτοκίνητα και πεζούς.
Ο Jon Hagen από το νορβηγικό συμβούλιο άγριας ζωής είπε ότι η άλκη ήταν στρεσαρισμένη και τραυματισμένη και πως θα ήταν σχεδόν αδύνατο να την βγάλουν ζωντανή από το σημείο.
Ενώ τέτοια περιστατικά συμβαίνουν σπάνια, αυτό είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό στη Σκανδιναβία που συμβαίνει σε δύο ημέρες.
Χθες στη Σουηδία, οι Αρχές σκότωσαν μια νεαρή άλκη, που είχε χαθεί στους δρόμους της Στοκχόλμης.
@nettavisen.no
En elg som torsdag morgen skapte oppmerksomhet på Majorstua og i området rundt Frognerparken i Oslo, er skutt. #elgoslo #elg #nettavisen #nyhet #viral♬ original lyd – Nettavisen - Nettavisen
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα