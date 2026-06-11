Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε τρία άτομα με ποδήλατα
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Ολλανδία Νεκροί Ποδηλάτες Παιδιά Παράσυρση

Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε τρία άτομα με ποδήλατα

Ανάμεσα στους νεκρούς και δύο παιδιά - Αλλά τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά

Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε τρία άτομα με ποδήλατα
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Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ποδηλάτες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12.30' το μεσημέρι σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ.

«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής. Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρεις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας» πρόσθεσαν.

Αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ηλικία των παιδιών δεν έγινε γνωστή.
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