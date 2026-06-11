Οι ταχυμεταφορές αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πόλεων και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε τρία άτομα με ποδήλατα
Τραγωδία στην Ολλανδία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε τρία άτομα με ποδήλατα
Ανάμεσα στους νεκρούς και δύο παιδιά - Αλλά τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά
Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ολλανδία όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ποδηλάτες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, ανακοίνωσαν οι Αρχές.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12.30' το μεσημέρι σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ.
«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής. Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρεις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας» πρόσθεσαν.
Αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ηλικία των παιδιών δεν έγινε γνωστή.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12.30' το μεσημέρι σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο Βόχελβαρντε, στην επαρχία Ζίλαντ.
«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια ομάδα 14 παιδιών με ποδήλατα και σε δύο συνοδούς κατά τη διάρκεια της σχολικής τους εκδρομής. Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, τρεις άνθρωποι δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και ένας ενήλικας» πρόσθεσαν.
Αλλά τέσσερα παιδιά που τραυματίστηκαν σοβαρά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ηλικία των παιδιών δεν έγινε γνωστή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα