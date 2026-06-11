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Ο Αντόνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχειρίας
Ο Αντόνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχειρίας
Ο γενικός γραμματέας του OHE προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είναι «βαθύτατα ανήσυχος» για την συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, όπως ανέφερε o εκπρόσωπος Τύπου Στεφάν Ντουζαρίκ.
Ο κ. Γκουτέρες προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές «να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης που, όπως είπε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μπορούσε να πυροδοτήσει επανέναρξη της σύγκρουσης, με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και όλο τον κόσμο, ιδίως για τις πιο ευάλωτες χώρες».
BREAKING: UN Secretary-General Antonio Guterres says all parties must work towards a diplomatic settlement that fully respects Lebanon’s territorial sovereignty and political independence, and calls for a comprehensive ceasefire.— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 11, 2026
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Ο κ. Γκουτέρες προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές «να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης που, όπως είπε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα μπορούσε να πυροδοτήσει επανέναρξη της σύγκρουσης, με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή και όλο τον κόσμο, ιδίως για τις πιο ευάλωτες χώρες».
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