Ο Αντόνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχειρίας

Ο γενικός γραμματέας του OHE προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχειρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης