Απίθανη σύμπτωση: Ποίημα που έγραψε μητέρα για τον γιο της, έπεσε ως θέμα στις εξετάσεις του

Ήταν κάτι που συμβαίνει μία φορά στη ζωή, είπε η μητέρα συγκινημένη





Αντί γι’ αυτό, η ποιήτρια από το Γκόλγουεϊ επρόκειτο να ανακαλύψει ότι ένα ποίημα που είχε γράψει επτά χρόνια νωρίτερα και το οποίο είχε εμπνευστεί από τον ίδιο, είχε συμπεριληφθεί στο εξεταστικό θέμα.







Όμως εκείνος της είπε: «



«Μια συγχρονικότητα που συμβαίνει μία φορά στη ζωή» Το ποίημα Envoi in Chalk εμφανίστηκε στις εξετάσεις Αγγλικών του Junior Cycle, του ιρλανδικού ισοδύναμου των GCSE. Είχε εμπνευστεί από τον γιο της, τον Λι, όταν η Κάλεν εντόπισε ένα μήνυμα που εκείνος είχε γράψει με κιμωλία στο πεζοδρόμιο όταν ήταν οκτώ ετών.







«Πολλές σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου. Συμβαίνει στ’ αλήθεια αυτό; Ο δικός μου 15χρονος γιος απαντά ερώτηση πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει εγώ;»



Είπε ότι αγκαλιάστηκαν με τον Λι πριν τηλεφωνήσει σε συγγενείς για να μοιραστεί τα νέα. «Συγκινήθηκα πολύ, όπως θα συνέβαινε σε οποιονδήποτε. Μου κόπηκε η ανάσα. Ήμουν σε μια κατάσταση ευχάριστου σοκ», είπε.



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«Σοφή απόφαση» Η Κάλεν είπε ότι δεν είχε καμία ιδέα πως το ποίημα είχε επιλεγεί για τις εξετάσεις.



Αφού μίλησε με άλλους ποιητές των οποίων τα έργα είχαν εμφανιστεί σε κρατικές εξετάσεις, πιστεύει ότι αυτή είναι η συνηθισμένη πρακτική, καθώς οι επιλογές παραμένουν εμπιστευτικές μέχρι τη διεξαγωγή των εξετάσεων.



Αυτό δημιούργησε ένα μικρό δίλημμα για τον Λι κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος. Η μητέρα του εξήγησε ότι αρχικά αναρωτήθηκε αν έπρεπε να απαντήσει στο πρώτο πρόσωπο, δεδομένου ότι εκείνος είχε αποτελέσει την έμπνευση για το ποίημα. Τελικά όμως αποφάσισε ότι ο διορθωτής ίσως να μην τον πίστευε.



Όταν η Έμιλι Κάλεν πήγε να παραλάβει τον γιο της μετά τις εξετάσεις Αγγλικών, υπέθεσε ότι το χαμόγελο στο πρόσωπό του σήμαινε πως όλα είχαν πάει καλά.Αντί γι’ αυτό, η ποιήτρια από το Γκόλγουεϊ επρόκειτο να ανακαλύψει ότι ένα ποίημα που είχε γράψει επτά χρόνια νωρίτερα και το οποίο είχε εμπνευστεί από τον ίδιο, είχε συμπεριληφθεί στο εξεταστικό θέμα.«Είχε ένα μεγάλο, πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό του και σκέφτηκα: Ωραία, πρέπει να θυμήθηκε κάποια αποσπάσματα από τον Σαίξπηρ, είπε η Κάλεν.Όμως εκείνος της είπε: « Μαμά , δεν θα το πιστέψεις, το ποίημα που έγραψες για μένα μπήκε στο διαγώνισμα».Το ποίημα Envoi in Chalk εμφανίστηκε στις εξετάσεις Αγγλικών του Junior Cycle, του ιρλανδικού ισοδύναμου των GCSE. Είχε εμπνευστεί από τον γιο της, τον Λι, όταν η Κάλεν εντόπισε ένα μήνυμα που εκείνος είχε γράψει με κιμωλία στο πεζοδρόμιο όταν ήταν οκτώ ετών.Ανακαλώντας τη στιγμή που έμαθε ότι το ποίημά της βρισκόταν στο εξεταστικό θέμα, η Κάλεν – η οποία είναι Meskell Poet in Residence στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ – είπε ότι δυσκολευόταν να το πιστέψει. «Ήταν η πιο απίστευτη στιγμή. Ένιωσα σαν να βρισκόμουν σε μια άλλη διάσταση», δήλωσε στο BBC News NI «Πολλές σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου. Συμβαίνει στ’ αλήθεια αυτό; Ο δικός μου 15χρονος γιος απαντά ερώτηση πάνω σε ένα ποίημα που έχω γράψει εγώ;»Είπε ότι αγκαλιάστηκαν με τον Λι πριν τηλεφωνήσει σε συγγενείς για να μοιραστεί τα νέα. «Συγκινήθηκα πολύ, όπως θα συνέβαινε σε οποιονδήποτε. Μου κόπηκε η ανάσα. Ήμουν σε μια κατάσταση ευχάριστου σοκ», είπε.«Ήταν μια σύμπτωση που συμβαίνει μία φορά στη ζωή».Η Κάλεν είπε ότι δεν είχε καμία ιδέα πως το ποίημα είχε επιλεγεί για τις εξετάσεις.Αφού μίλησε με άλλους ποιητές των οποίων τα έργα είχαν εμφανιστεί σε κρατικές εξετάσεις, πιστεύει ότι αυτή είναι η συνηθισμένη πρακτική, καθώς οι επιλογές παραμένουν εμπιστευτικές μέχρι τη διεξαγωγή των εξετάσεων.Αυτό δημιούργησε ένα μικρό δίλημμα για τον Λι κατά τη διάρκεια του διαγωνίσματος. Η μητέρα του εξήγησε ότι αρχικά αναρωτήθηκε αν έπρεπε να απαντήσει στο πρώτο πρόσωπο, δεδομένου ότι εκείνος είχε αποτελέσει την έμπνευση για το ποίημα. Τελικά όμως αποφάσισε ότι ο διορθωτής ίσως να μην τον πίστευε.

«Έτσι απάντησε στο τρίτο πρόσωπο, κάτι που μάλλον ήταν πολύ σοφή απόφαση», είπε η Κάλεν.



«Ο κόσμος είναι υπέροχος» Το ποίημα δημοσιεύτηκε αρχικά ως «Ποίημα της Εβδομάδας» στους Irish Times και αργότερα συμπεριλήφθηκε στην τρίτη ποιητική συλλογή της Κάλεν, Conditional Perfect.



Γράφτηκε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Τότε η μητέρα της βρισκόταν στο νοσοκομείο και, όπως λέει, ένιωθε ότι ελάχιστα πράγματα πήγαιναν καλά. Εκείνη τη μέρα φώναζε τον Λι να έρθει για φαγητό όταν παρατήρησε ένα μήνυμα που είχε γράψει με κιμωλία στο πεζοδρόμιο κοντά στο σπίτι τους.



Οι λέξεις ήταν απλές: Ο κόσμος είναι υπέροχος.



«Αυτό το μήνυμα άλλαξε εντελώς τη μέρα μου», είπε. «Ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν για να θυμηθώ ότι η ομορφιά βρίσκεται παντού γύρω μας και ότι υπάρχουν θαύματα στην καθημερινότητα». Η Κάλεν ένιωσε αμέσως την ανάγκη να αποτυπώσει τη στιγμή.



«Και το ποίημα απλώς ξεπήδησε. Κυριολεκτικά γράφτηκε μόνο του», είπε.



«Η ποίηση δεν είναι πολυτέλεια» Επτά χρόνια αργότερα, η επιστροφή σε αυτό το ποίημα έχει αποκτήσει μια επιπλέον συναισθηματική βαρύτητα.



Η μητέρα της έχει πλέον πεθάνει και η ίδια φροντίζει τον 95χρονο πατέρα της, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στο σπίτι έπειτα από νοσηλεία. «Νομίζω ότι τα πράγματα λειτουργούν κυκλικά», είπε.



«Πρέπει να θυμίζουμε στους εαυτούς μας τα δώρα που είναι η ζωή και τα θαύματα που υπάρχουν γύρω μας σε αφθονία, ακόμη και μέσα στο σκοτάδι και τις δύσκολες στιγμές».



Η Κάλεν, η οποία εργάζεται αυτή την περίοδο πάνω στην τέταρτη ποιητική της συλλογή, είπε ότι συχνά επιστρέφει σε ένα απόφθεγμα της αείμνηστης Αμερικανίδας ποιήτριας και ακτιβίστριας Όντρε Λορντ:



«Η ποίηση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ζωτική αναγκαιότητα της ύπαρξής μας



Πιστεύω ότι η ποίηση έχει πολλά να προσφέρει στη ζωή μας», είπε η Κάλεν.



«Χρειαζόμαστε αυτά τα θετικά μηνύματα».



Φωτογραφία: Joe O'Shaughnessy/Galway City Tribune