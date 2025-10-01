Υπό κράτηση στην Πολωνία ο Ουκρανός που καταζητείται για την υπόθεση του Nord Stream
Ο Βολοντίμιρ Ζ. συνελήφθη κοντά στην Βαρσοβία την Τρίτη και θα παραμείνει υπό κράτηση για επτά ημέρες
Πολωνικό δικαστήριο αποφάσισε την Τετάρτη ότι ο Ουκρανός δύτης που καταζητείται από το Βερολίνο και φέρεται να εμπλέκεται στις εκρήξεις που προκάλεσαν ζημιές στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι να ληφθεί η απόφαση για το αν μεταφερθεί στην Γερμανία.
Οι εκρήξεις, που έχουν χαρακτηριστεί από την Μόσχα και την Δύση ως πράξη δολιοφθοράς, κλιμάκωσαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και μείωσαν τις ενεργειακές προμήθειες προς την Ευρώπη. Κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις ενώ η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.
Ο Βολοντίμιρ Ζ. συνελήφθη κοντά στην Βαρσοβία χθες Τρίτη και θα παραμείνει υπό κράτηση για επτά ημέρες.
Η ανώτατη εισαγγελία της Γερμανίας δήλωσε ότι η πολωνική αστυνομία ενήργησε βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί.
Στην ανακοίνωση της αναφέρεται ότι ο δύτης είναι ένα από τα μέλη της ομάδας των ανθρώπων που θεωρούνται ύποπτοι ότι ενοικίασαν ιστιοπλοϊκό σκάφος στο γερμανικό λιμάνι Ροστόκ που βρίσκεται στην Θάλασσα της Βαλτικής και τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς που ξεκινούν από την Ρωσία και καταλήγουν στην Γερμανία, κοντά στο δανέζικο νησί Μπορνχόλμ τον Σεπτέμβριο του 2022.
Ο ίδιος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την τέλεση επίθεσης με εκρηκτικά και για «αντισυνταγματικό σαμποτάζ», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων. Αυτός ο άνδρας, ο Σέρχιι K., σχεδιάζει να προσφύγει στο ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας κατά της έκδοσής του, αφού ένα κατώτερο δικαστήριο διέταξε την μεταφορά του στη Γερμανία, ανέφερε η νομική του ομάδα.
🇵🇱BREAKING: A Warsaw court has taken into custody a Ukrainian diver suspected of involvement in the Nord Stream explosions— NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2025
Extradition proceedings are being launched against Volodymyr Zhuravlov.
🇩🇪The arrest warrant for the Ukrainian citizen was issued by Germany. According to… pic.twitter.com/NUDkKWKaLM
Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό των επιθέσεων. Αυτός ο άνδρας, ο Σέρχιι K., σχεδιάζει να προσφύγει στο ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας κατά της έκδοσής του, αφού ένα κατώτερο δικαστήριο διέταξε την μεταφορά του στη Γερμανία, ανέφερε η νομική του ομάδα.
