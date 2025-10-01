Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση

Η 28χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στη Μαιευτική κλινική – Της χορηγήθηκε αγωγή, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε – Οδηγήθηκε στη ΜΕΘ όπου κατέληξε - ΕΔΕ για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών θανάτου της νεαρής γυναίκας

Από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε είναι σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση η αιτία που οδήγησε στον θάνατο μια γυναίκα μόλις 28 ετών που βρισκόταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της. Η κοπέλα  εισήχθη στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Αρτας με πόνους και αιμορραγία. 

Μάλιστα, ήταν η μόνη νοσηλευόμενη στη συγκεκριμένη κλινική του νοσοκομείου της Άρτας. Εκεί της χορηγήθηκε αγωγή με αντιβίωση. Μέσα σε ελάχιστες ώρες  η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος έχοντας υποστεί αλλεργικό σοκ. Η 28χρονη γυναίκα, όπως είπε στο Mega ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος, είχε ένα παιδάκι μόλις 2 ετών. 

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι γιατροί για ένα 24ωρο έδωσαν τεράστια μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή, όμως η γυναίκα κατέληξε, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Το κλίμα στο Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά βαρύ ενώ  διατάχθηκε να διενεργηθεί  Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης. Το βασικό ερώτημα είναι αν η κοπέλα γνώριζε ότι ήταν αλλεργική, αν ρωτήθηκε σχετικά. 


