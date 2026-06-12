Βίντεο με τον 21χρονο να κλέβει καντήλι στο κοιμητήριο του Ελληνικού
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Βίντεο με τον 21χρονο να κλέβει καντήλι στο κοιμητήριο του Ελληνικού

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών, με την αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ

Βίντεο με τον 21χρονο να κλέβει καντήλι στο κοιμητήριο του Ελληνικού
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Βίντεο με τη δράση του 21χρονου που έκλεβε καντήλια από το κοιμητήριο Ελληνικού έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 21χρονος, από τον περασμένο Ιανουάριο και δρώντας με τη συνδρομή ακόμη ενός ατόμου, φέρεται να αφαιρούσε κυρίως μπρούτζινα καντήλια από το Κοιμητήριο Ελληνικού. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών, με την αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων να ξεπερνά τις 4.000 ευρώ.

Στο βίντεο από τη δράση του που έφερε στη δημοσιότητα το STAR, απεικονίζεται ο ίδιος να πλησιάζει ένα μνήμα, να ξηλώνει μπρούτζινο καντήλι και το βάζει μέσα στη μαύρη τσάντα του.


Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουνίου 2026, τη στιγμή που είχε αναρριχηθεί στον εξωτερικό τοίχο του κοιμητηρίου, με σκοπό να μπει στον χώρο και να διαπράξει νέα κλοπή.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση ειδικής ομάδας αστυνομικών που είχε συσταθεί για τη διερεύνηση των επαναλαμβανόμενων κλοπών μεταλλικών αντικειμένων από το κοιμητήριο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε σάκος που περιείχε δύο πένσες και ένα ψαλίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
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