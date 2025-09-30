Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Συνελήφθη στην Πολωνία Ουκρανός καταζητούμενος για τις εκρήξεις στον Nord Stream
Συνελήφθη στην Πολωνία Ουκρανός καταζητούμενος για τις εκρήξεις στον Nord Stream
Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες τόσο η Μόσχα όσο και η Δύση χαρακτήρισαν πράξη δολιοφθοράς, έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες αερίου της Ευρώπης
Ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Βολοντίμιρ Ζ., ο οποίος καταζητείται στη Γερμανία ως ύποπτος για ανάμιξη στις εκρήξεις στους αγωγούς αερίου Nord Stream, επιβεβαίωσε σήμερα στο πρακτορείο Reuters πως ο πελάτης του κρατείται στην Πολωνία.
Ο πολωνικός ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM μετέδωσε πως ο άνδρας καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε γερμανικό δικαστήριο.
Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες τόσο η Μόσχα όσο και η Δύση χαρακτήρισαν πράξη δολιοφθοράς, έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες αερίου της Ευρώπης, προκαλώντας μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπιέζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε τυχόν ανάμειξη.
Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πολωνική ή τη γερμανική εισαγγελία.
Ο πολωνικός ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός RMF FM μετέδωσε πως ο άνδρας καταζητείτο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε γερμανικό δικαστήριο.
Οι εκρήξεις το 2022, τις οποίες τόσο η Μόσχα όσο και η Δύση χαρακτήρισαν πράξη δολιοφθοράς, έπληξαν σοβαρά τις ρωσικές προμήθειες αερίου της Ευρώπης, προκαλώντας μεγάλη κλιμάκωση στη σύγκρουση στην Ουκρανία και συμπιέζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της ηπείρου. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις και η Ουκρανία αρνήθηκε τυχόν ανάμειξη.
Τον Αύγουστο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό ως ύποπτο για συντονισμό των επιθέσεων. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την πολωνική ή τη γερμανική εισαγγελία.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα