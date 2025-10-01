Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Το παιδί μου ούτε δυστυχισμένο ήταν, ούτε τίποτα, πρόσθεσε η Τζένη Λιονάκη
Δεν μπορεί να δεχτεί το γεγονός ότι η κόρη της την έχει εγκαταλείψει η Τζένη Λιονάκη, μητέρα της ηθοποιού Ναταλίας Λιονάκη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μονάσει με το όνομα Φεβρωνία σε μοναστήρι της Κένυας. Η ίδια εξέφρασε την πικρία και την αγανάκτησή της, σημειώνοντας πως «η κόρη της την έχει ξεχάσει», ενώ πρόσθεσε επίσης, πως κάθε άλλο παρά «βασανισμένο πλάσμα» είναι, αφού όπως υποστηρίζει, της έδωσε τα πάντα.
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Πρωινό, τόνισε ότι απορρίπτει τον χαρακτηρισμό «κατά σάρκα μητέρα», επιμένοντας πως η κόρη της δεν ήταν ποτέ δυστυχισμένη, αλλά αντιθέτως ζούσε με χαρά. «Οι μοναχοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Αν νομίζουν ότι εγώ είμαι αμαρτωλή και πρέπει να προσεύχονται για τις αμαρτίες μου, ας κοιτάξουν τις δικές τους και ας αφήσουν τις δικές μου. Αυτοί λένε ότι με ξέρουν και με σέβονται και με εκτιμούν. Δεν τους ξέρω, ούτε με ξέρουν. Δηλαδή, τι προσφέρει ο μοναχός; Αν είναι μόνο η προσευχή, προσευχόμαστε και στο σπίτι μας», είπε.
Αναφερόμενη στον θάνατο του συζύγου της και πατέρα της Ναταλίας Λιονάκη, σημείωσε: «Να ενημερωθεί από ποιον; Πού να ξέρω εγώ;. Γιατί; Αυτή ξέρει τι κάνω εγώ; Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, μπορεί να με πάρει. Εμείς δεν έχουμε κανένα τηλέφωνο και όταν είχα τηλέφωνο δεν απαντούσε κανείς. Αλλά όλο το σόι στην Κρήτη, πήρε όλα τα μοναστήρια, πήρε τις επισκοπές, πήρε τους πάντες που έχω. Θα μπορούσαν να την ενημερώσουν. Αλλά εγώ δεν περίμενα να έρθει εδώ στην κηδεία. Να έρθει από την Κένυα στην κηδεία του πατέρα της;».
Η Τζένη Λιονάκη δεν έκρυψε την οργή της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η κόρη της από τις μοναχές ως «βασανισμένο κορίτσι». Τόνισε πως η κόρη της ζούσε χαρούμενη, ενώ υποστηρίζει πως της είχε προσφέρει τα πάντα. «Εσείς βλέπετε κανένα βασανισμένο κορίτσι; Το παιδί μου ούτε δυστυχισμένο ήταν, ούτε τίποτα. Ήταν πολύ ευτυχισμένο. Δεν της έλειψε κάτι στη ζωή της. Να πονέσει γιατί; Ακούσατε εσείς την κόρη μου να το λέει αυτό το πράγμα; Αυτή είναι καινούρια έκδοση, το "κατά σάρκα μάνα"; Δεν θέλω τις προσευχές. Εγώ προσεύχομαι για την Τζένη. Εγώ ζητάω από τον Χριστό να συγχωρέσει τις αμαρτίες της. Ας προσευχηθεί για αυτήν την ίδια, που έκανε εμένα, τη μάνα της, να βλασφημήσει. Ας βγει δημοσίως να μου πει τις αμαρτίες μου και να βγει να πει και τα βάσανά της. Γιατί δεν βγαίνει να πει τα βάσανά της; Αυτό το "με φώτισε ο Κύριος και βρέθηκα εκεί" (στο μοναστήρι), αυτό για μένα δεν στέκει», είπε.
