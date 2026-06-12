European League βόλεϊ ανδρών: Ιδανική αρχή στην Γλυφάδα για την Ελλάδα, 3-0 την Ισλανδία, βίντεο

Σπουδαίο ξεκίνημα για το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη





Η γαλανόλευκη παρουσία 500 και πλέον θεατών έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ισλανδούς και πήρε τη νίκη μετά από 68 λεπτά αγώνα.



Κώστας Χριστοφιδέλης χρησιμοποίησε και τους 14 παίκτες που είχε διαθέσιμους για να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους για τον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία (14/6, 19.00). Η Εθνική ανδρών το Σάββατο (13/6) έχει ρεπό και θα αναμετρηθεί η Ισλανδία με την Βόρεια Μακεδονία.













Με άσσο του Πρωτοψάλτη η Εθνική ξέφυγε για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ με +4 (8-12). Από εκείνο το σημείο και μετά η διαφορά ανέβηκε, για να διαμορφώσει ο Λινάρδος το 13-25 με άσσο μετά από τη βοήθεια του βίντεο τσεκ.



Στο τρίτο σετ ο Χριστοφιδέλης άλλαξε όλη την βασικά επτάδα αλλά δεν έπεσε η απόδοση των διεθνών και με 12-25 έγινε το τελικό 0-3 σετ.



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1ο σετ: 4-8, 7-16, 10-21, 14-25

2ο σετ: 7-8, 12-16, 13-21, 13-25

3ο σετ: 5-8, 8-16, 9-21, 12-25



Η Εθνική ανδρών νίκησε με 3-0 σετ την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» και ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League. Η γαλανόλευκη παρουσία 500 και πλέον θεατών έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ισλανδούς και πήρε τη νίκη μετά από 68 λεπτά αγώνα.χρησιμοποίησε και τους 14 παίκτες που είχε διαθέσιμους για να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους για τον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία (14/6, 19.00). Η Εθνική ανδρών το Σάββατο (13/6) έχει ρεπό και θα αναμετρηθεί η Ισλανδία με την Βόρεια Μακεδονία.Στο πρώτο σετ η Εθνική ξέφυγε 3-7 και 4-10 με μπλοκ και άσσο του Ράπτη. Ο Πρωτοψάλτης ανέβασε την διαφορά στο +7 (6-13) για να ακολουθήσει πρώτος χρόνος του Πιτακούδη για το +10 (9-19). Ο Μούχλιας ήταν αυτός που έκλεισε το σετ για το 14-25.Με άσσο του Πρωτοψάλτη η Εθνική ξέφυγε για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ με +4 (8-12). Από εκείνο το σημείο και μετά η διαφορά ανέβηκε, για να διαμορφώσει ο Λινάρδος το 13-25 με άσσο μετά από τη βοήθεια του βίντεο τσεκ.Στο τρίτο σετ ο Χριστοφιδέλης άλλαξε όλη την βασικά επτάδα αλλά δεν έπεσε η απόδοση των διεθνών και με 12-25 έγινε το τελικό 0-3 σετ.Διακύμανση:1ο σετ: 4-8, 7-16, 10-21, 14-252ο σετ: 7-8, 12-16, 13-21, 13-253ο σετ: 5-8, 8-16, 9-21, 12-25

*Οι πόντοι της Ισλανδίας προήλθαν από 3 άσσους, 18 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 0-3 (14-25, 13-25, 12-25) σε 68′



ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Μπόρχα Γκονζάλες): Ματίασον 1 (1/1 επ.), Βαλντίμαρσον Χ. 1 (1 μπλοκ), Σίγκουρντσον 4 (3/18 επ., 1 μπλοκ), Ντάβιντσον 6 (3/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιόνσον 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 13% άριστες), Έρλουσον 4 (4/7 επ., 20% υπ. – 7% άριστες) / Όμαρσον (λ, 38% υπ. – 13% άριστες), Μπιόργκσον (λ), Ματίασον 1 (1 άσσος), Σιγκούρφινσον 2 (2/2 επ.), Βαλντίμαρσον 1 (1/3 επ.), Κρίστινσον, Νίκαρσον, Χάλντορσον.



ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμπαλής 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πιτακούδης 7 (7/7 επ.), Πρωτοψάλτης 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 14 (11/17 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (3/3 επ.), Ράπτης 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. – 40% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χανδρινός Σ. 2 (2/3 επ., 60% υπ. – 60% άριστες), Χασμπάλα 2 (2/2 επ.), Θεοδόσης 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μάρκου 7 (5/6 επ., 2 άσσοι), Λινάρδος 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 3 (2/5 επ., 1 άσσος).



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE



Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα



Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026



Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)



Σάββατο 6 Ιουνίου 2026



Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)



Κυριακή 7 Ιουνίου 2026



Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)



Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία



Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026



Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)



Σάββατο 13 Ιουνίου 2026



19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία



Κυριακή 14 Ιουνίου 2026



19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία



Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)



Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026



20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο



Σάββατο 20 Ιουνίου 2026



19.30: Ελλάδα – Αυστρία



Κυριακή 21 Ιουνίου 2026



18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα