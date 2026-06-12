European League βόλεϊ ανδρών: Ιδανική αρχή στην Γλυφάδα για την Ελλάδα, 3-0 την Ισλανδία, βίντεο
SPORTS
European League βόλεϊ ανδρών Εθνική βόλεϊ ανδρών Κώστας Χριστοφιδέλης

European League βόλεϊ ανδρών: Ιδανική αρχή στην Γλυφάδα για την Ελλάδα, 3-0 την Ισλανδία, βίντεο

Σπουδαίο ξεκίνημα για το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη

European League βόλεϊ ανδρών: Ιδανική αρχή στην Γλυφάδα για την Ελλάδα, 3-0 την Ισλανδία, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Εθνική ανδρών νίκησε με 3-0 σετ την Ισλανδία στο κλειστό της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας» και ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο το δεύτερο τουρνουά του European League.

Η γαλανόλευκη παρουσία 500 και πλέον θεατών έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στους Ισλανδούς και πήρε τη νίκη μετά από 68 λεπτά αγώνα.

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης χρησιμοποίησε και τους 14 παίκτες που είχε διαθέσιμους για να τους έχει όλους ετοιμοπόλεμους για τον αγώνα της Κυριακής απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία (14/6, 19.00). Η Εθνική ανδρών το Σάββατο (13/6) έχει ρεπό και θα αναμετρηθεί η Ισλανδία με την Βόρεια Μακεδονία.




Στο πρώτο σετ η Εθνική ξέφυγε 3-7 και 4-10 με μπλοκ και άσσο του Ράπτη. Ο Πρωτοψάλτης ανέβασε την διαφορά στο +7 (6-13) για να ακολουθήσει πρώτος χρόνος του Πιτακούδη για το +10 (9-19). Ο Μούχλιας ήταν αυτός που έκλεισε το σετ για το 14-25.

Με άσσο του Πρωτοψάλτη η Εθνική ξέφυγε για πρώτη φορά στο δεύτερο σετ με +4 (8-12). Από εκείνο το σημείο και μετά η διαφορά ανέβηκε, για να διαμορφώσει ο Λινάρδος το 13-25 με άσσο μετά από τη βοήθεια του βίντεο τσεκ.

Στο τρίτο σετ ο Χριστοφιδέλης άλλαξε όλη την βασικά επτάδα αλλά δεν έπεσε η απόδοση των διεθνών και με 12-25 έγινε το τελικό 0-3 σετ.

Κλείσιμο
Διακύμανση:
1ο σετ: 4-8, 7-16, 10-21, 14-25
2ο σετ: 7-8, 12-16, 13-21, 13-25
3ο σετ: 5-8, 8-16, 9-21, 12-25

*Οι πόντοι της Ισλανδίας προήλθαν από 3 άσσους, 18 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων και της Ελλάδας προήλθαν από 11 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (14-25, 13-25, 12-25) σε 68′

ΙΣΛΑΝΔΙΑ (Μπόρχα Γκονζάλες): Ματίασον 1 (1/1 επ.), Βαλντίμαρσον Χ. 1 (1 μπλοκ), Σίγκουρντσον 4 (3/18 επ., 1 μπλοκ), Ντάβιντσον 6 (3/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιόνσον 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 25% υπ. – 13% άριστες), Έρλουσον 4 (4/7 επ., 20% υπ. – 7% άριστες) / Όμαρσον (λ, 38% υπ. – 13% άριστες), Μπιόργκσον (λ), Ματίασον 1 (1 άσσος), Σιγκούρφινσον 2 (2/2 επ.), Βαλντίμαρσον 1 (1/3 επ.), Κρίστινσον, Νίκαρσον, Χάλντορσον.

ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Κασαμπαλής 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πιτακούδης 7 (7/7 επ.), Πρωτοψάλτης 5 (4/11 επ., 1 άσσος, 50% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας Δ. 14 (11/17 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (3/3 επ.), Ράπτης 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 57% υπ. – 36% άριστες) / Χανδρινός Α. (λ, 100% υπ. – 40% άριστες), Τζιάβρας (λ), Χανδρινός Σ. 2 (2/3 επ., 60% υπ. – 60% άριστες), Χασμπάλα 2 (2/2 επ.), Θεοδόσης 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Μάρκου 7 (5/6 επ., 2 άσσοι), Λινάρδος 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μούχλιας Σ. 3 (2/5 επ., 1 άσσος).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΟ EUROPEAN LEAGUE

Πρώτο τουρνουά (05-07/06/2026 – Σουηδία): Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Ελλάδα

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 2-3 (25-19, 25-23, 25-27, 18-25, 13-15)

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026

Αζερμπαϊτζάν – Ελλάδα 0-3 (20-25, 22-25, 07-25)

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Σουηδία – Αζερμπαϊτζάν 3-0 (25-14, 25-17, 25-20)

Δεύτερο τουρνουά (12-14/06/2026 – Ελλάδα): Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

Ισλανδία – Ελλάδα 0-3 (14-25, 13-25, 12-25)

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

19.00: Βόρεια Μακεδονία – Ισλανδία

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

19.00: Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία

Τρίτο τουρνουά (19-21/06/2026 – Λουξεμβούργο)

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

20.30: Αυστρία – Λουξεμβούργο

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026

19.30: Ελλάδα – Αυστρία

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

18.30: Λουξεμβούργο – Ελλάδα
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τo The Mall Athens σε ρυθμό FIFA World Cup!

Ποδοσφαιρικά vibes, ατόφια αθλητική διασκέδαση, διαγωνισμοί και δώρα περιμένουν τους επισκέπτες στο The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης